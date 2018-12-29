2018网络诚信十大新闻：剑指“洗稿”等乱象报道入围

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站长之家(ChinaZ.com) 12月29日 消息： 今天，中国网络社会组织联合会公布了“ 2018 年度中国网络诚信十大新闻”征集评选结果，其中重拳出击网络侵权盗版 剑指“洗稿”等乱象、专项行动“亮剑”自媒体虚假报道等乱象等新闻入围。



据了解，“ 2018 年度中国网络诚信十大新闻”征集范围从 2017 年 11 月到 2018 年 11 月，共收到 2763 个推荐新闻。这些内容涵盖了网络立法、网络直播管理、自媒体清理整治、打击网络侵权等话题，较为全面地展现了我国 2018 年度网络诚信建设的状况。

入围的十大新闻如下：

1、《电子商务法》颁布 电商诚信有法可依;

2、“诚信建设万里行”主题宣传活动启动 大力营造诚实守信良好氛围;

3、网络诚信传递正能量 “大庆母亲”等成新时代“网红”;

4、实名注册助推诚信建设 网络直播管理进一步加强;

5、专项行动“亮剑”自媒体虚假报道等乱象 依法严管成常态;

6、互联网金融迎来重点监管整治 严厉打击网络诈骗等违法犯罪活动;

7、电商诚信治理引入“黑名单”机制 数据全国共享;

8、重拳出击网络侵权盗版 剑指“洗稿”等乱象;

9、跨国打击境外网络诈骗 守护好人民群众的“钱袋子”;

10、网络直播治“老赖” 让群众见证公平正义。