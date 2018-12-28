美国国防部试图利用区块链改善救灾工作

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今日块讯(ChinaZ.com) 12 月 28 日消息 据tokenpost消息，美国国防部认为区块链技术具有巨大的潜力，可以改善救灾工作。



本月早些时候，美国国防后勤局(DLA)支援部门召开了一次会议，该会议探讨了区块链技术在部队支援部门内的潜在应用。该部门表示，在区块链的系统中，所有同行都可以立即看到变化，这将有助于提高机构交易的透明度和可审计性。