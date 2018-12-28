美国国防部试图利用区块链改善救灾工作

“扫一扫”分享到微信
图片版权所属：站长之家
今日块讯(ChinaZ.com) 12 月 28 日消息 据tokenpost消息，美国国防部认为区块链技术具有巨大的潜力，可以改善救灾工作。
本月早些时候，美国国防后勤局(DLA)支援部门召开了一次会议，该会议探讨了区块链技术在部队支援部门内的潜在应用。该部门表示，在区块链的系统中，所有同行都可以立即看到变化，这将有助于提高机构交易的透明度和可审计性。
声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载
热搜：
iPhone8
SEO
自媒体
主播百科
女主播
[动态]· 12月28日
[趣咖]· 12月28日
[见闻]· 12月28日
[外闻]· 12月28日
关于站长之家 -
联系我们 -
广告服务 -
友情链接 -
版权声明 -
人才招聘 -
网站动态 -
帮助 -
手机版
增值电信业务经营许可证: 闽B2-20120007号 - 闽公网安备 35020302000061号 - 闽ICP备08105208号 - 闽网文[2018]1428-083
©CopyRight 2002-2018 CHINAZ.COM Inc All Rights Reserved. 站长之家 版权所有
网络监督