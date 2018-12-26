亏损严重 日本GMO宣布停止生产和销售挖矿设备

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今日块讯(ChinaZ.com) 12 月 26 日消息 据news.bitcoin消息，本周二，日本互联网巨头GMO宣布，该公司将不再开发、制造和销售加密货币矿机。不过，该公司将继续在内部挖矿，并将把挖矿中心迁往一个能源更清洁、成本更低的地区。



根据GMO公布第四季度财报数据显示，该公司挖矿业务相关业务亏损 240 亿日元(约2. 18 亿美元)。GMO在公告中称，公司预计，很难通过销售采矿机收回与加密货币采矿业务有关的资产，因此决定停止开发、制造和销售采矿机。

此外，GMO还指出，它已经购买了挖矿设备，并支付了制造其 7 纳米机器所需的费用。随着公司决定退出制造业务，GMO透露将把持有的相关资产转让给塔尼电子公司的MP18 Llc。

去年 9 月份，GMO首次宣布开发其 7 纳米比特币开采设备。该公司采矿设备的第一条生产线Miner B2 于今年 6 月份以 1999 美元的价格出售。另一条生产线Miner B3 则在 7 月以同样的价格出售。原先第一批B2 预计在 10 月底发货，B3 预计在 11 月发货。然而，迄今为止，这两款矿机都还没有装运。