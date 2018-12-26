新闻订阅平台Popula在以太坊区块链上存储新闻

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今日块讯(ChinaZ.com) 12 月 26 日消息 据CCN消息，新闻订阅平台Popula成功的在区块链平台上存储了第一篇新闻文章。
据报道，最初发表在Death + Taxes 杂志的文章已经被完整的存储在以太坊块链上，预计这篇文章将永远存放在主链上，只要以太坊区块链和IFPS协议存在。
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