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新闻订阅平台Popula在以太坊区块链上存储新闻

2018-12-26 10:03 稿源：站长之家  0条评论
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以太坊电量

图片版权所属：站长之家

今日块讯(ChinaZ.com) 12 月 26 日消息    CCN消息，新闻订阅平台Popula成功的在区块链平台上存储了第一篇新闻文章。

据报道，最初发表在Death + Taxes 杂志的文章已经被完整的存储在以太坊块链上，预计这篇文章将永远存放在主链上，只要以太坊区块链和IFPS协议存在。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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