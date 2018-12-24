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见闻

报告：2018年全球每天新安装加密货币ATM机数量达6台

2018-12-24 10:55 稿源：站长之家  0条评论
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比特币ATM

图片来源图虫：已授站长之家使用

今日块讯(ChinaZ.com) 12 月 24 日消息    CCN消息，根据加密分析公司Data Light发布的数据显示， 2018 年，全球加密货币ATM机的数量翻了一番，超过 4000 台。报告称， 2018 年平均每天安装 6 台加密货币ATM机。

根据统计数据显示，在全球 4051 台加密货币ATM机中，几乎所有的设备都提供比特币服务，有 2421 台设备支持莱特币，这和以太坊差不多一样占总量的一半；此外，大约有 729 台机器支持Dash服务。 其它加密货币数量比如Zcash (67)、Dogecoin (79) 和 Monero (128)也令人印象深刻。 

据悉，绝大多ATM机是在今年前几个月安装的，主要由于比特币价格在 2017 年 12 月大幅上涨后仍然相对较高。

在区域分布方面，美国有 1258 台比特币ATM机，超过 1000 台支持比特币现金;北美的合计加密货币ATM机总数达到 3157 台。此外，英国有 200 多台设备，中欧有 750 台，南美洲在加密ATM机数量占比上也不逊色，有 65 台。澳大利亚有 54 台，略落后于南美洲。

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