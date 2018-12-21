芝麻信用市场总监：正在探索在信用建设中应用区块链技术

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今日块讯(ChinaZ.com) 12 月 21 日消息 据国际金融报消息，近日芝麻信用市场总监赵涵宁在接受采访的时候，表达了自己对新租赁经济的看法。他认为，以租购并举、先试后买等为代表的‘新租赁经济’可能会成为未来主要的消费趋势
赵涵宁还透露，目前芝麻信用也在探索区块链技术在信用建设中的应用，因为区块链技术对于保障数据来源的真实性方面产生很大的价值。
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