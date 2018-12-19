小米推出「米家照片打印机」：众筹价 499 元

站长之家(ChinaZ.com) 12 月 19 日消息：今天下午，小米 @米家MIJIA 宣布，米家照片打印机在今天开启了众筹，众筹期间售价 499 元，另外加送 59 元相纸套装。

图片来源图虫：已授站长之家使用

据官方介绍，米家照片打印机的打印分辨率为 300 × 300 dpi，支持微信小程序、米家、苹果 AirPrint 打印，可以打印签证、驾照等证件照片。

图片来自 @米家MIJIA