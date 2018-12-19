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见闻

小米推出「米家照片打印机」：众筹价 499 元

2018-12-19 17:08 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12 月 19 日消息：今天下午，小米 @米家MIJIA 宣布，米家照片打印机在今天开启了众筹，众筹期间售价 499 元，另外加送 59 元相纸套装。

小米 (2)

图片来源图虫：已授站长之家使用

据官方介绍，米家照片打印机的打印分辨率为 300 × 300 dpi，支持微信小程序、米家、苹果 AirPrint 打印，可以打印签证、驾照等证件照片。

图片来自 @米家MIJIA 

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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