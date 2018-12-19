小米推出「米家照片打印机」：众筹价 499 元

“扫一扫”分享到微信
站长之家(ChinaZ.com) 12 月 19 日消息：今天下午，小米 @米家MIJIA 宣布，米家照片打印机在今天开启了众筹，众筹期间售价 499 元，另外加送 59 元相纸套装。
图片来源图虫：已授站长之家使用
据官方介绍，米家照片打印机的打印分辨率为 300 × 300 dpi，支持微信小程序、米家、苹果 AirPrint 打印，可以打印签证、驾照等证件照片。
图片来自 @米家MIJIA
声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载
热搜：
iPhone8
SEO
自媒体
主播百科
女主播
[数码]· 12月19日
[见闻]· 12月19日
[动态]· 12月19日
[趣咖]· 12月19日
[外闻]· 12月19日
关于站长之家 -
联系我们 -
广告服务 -
友情链接 -
版权声明 -
人才招聘 -
网站动态 -
帮助 -
手机版
增值电信业务经营许可证: 闽B2-20120007号 - 闽公网安备 35020302000061号 - 闽ICP备08105208号 - 闽网文[2018]1428-083
©CopyRight 2002-2018 CHINAZ.COM Inc All Rights Reserved. 站长之家 版权所有
网络监督