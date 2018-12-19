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研究机构发布美国物联网蜂窝数据连接情况

2018-12-19 14:40 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12 月 19 日消息：据Counterpoint物联网服务的最新研究表明，美国物联网蜂窝数据连接在 2018 年上半年同比增长21%，由于推出LPWAN（低功耗广域物联网），到 2018 年底同比增长25%。到 2025 年，5G IoT蜂窝数据连接将占美国物联网蜂窝数据连接的16％。

物联网IOT

图片来源图虫：已授站长之家使用

据统计， 2018 年上半年美国物联网蜂窝数据连接情况大抵如下：

AT&T同比增长29%，占物联网蜂窝数据连接51%的份额而领先市场。此外，AT&T在物联网蜂窝数据连接中占50％的份额得益于其与汽车的配套。

Verizon同比增长11％，占物联网蜂窝数据连接的23％。主要是运输、物流和企业部门使用Verizon的数据连接。

Sprint同比增长2％，占物联网蜂窝数据连接的15％。主要是能源、工业、汽车行业和企业使用Sprint的大部分数据连接。

T-Mobile增长了39％，占物联网蜂窝数据连接的11％。目前，能源、工业和企业应用使用其蜂窝数据连接。然而，展望未来，我们预计智能城市应用的蜂窝数据连接将大幅增加。


声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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