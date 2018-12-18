报告：87%的区块链公司创始人对区块链持怀疑态度

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今日块讯(ChinaZ.com) 12 月 18 日消息 据bitcoinnews报道，一家大型风险投资公司发布了一份年度调查，发现尽管目前大多数人都涉足了加密货币或区块链，但87%初创企业创始人对区块链的怀疑态度。



First Round Capital对 529 位区块链初创公司创始人进行了调查，重点询问了融资环境、退出环境和运营挑战等方面的问题。令人惊讶的是，调查结果显示，87%的受访者对区块链持怀疑态度;当被问及行业有多少企业将加密货币或者区块链技术融入企业中时，50%的人认为，只有少数人，并且区块链技术仍然是实验性的;只有13%的受访者认为区块链技术将成为其行业未来的主导技术。

据报道，大多数受访公司最近完成了种子融资或A轮融资，而当被问及他们是否认为ICO是“风险投资融资的合法替方式”时， 44.3 % 的人回答时否定的，28.6 %则委婉的表示，自己不知道该说什么。

不过该报告只是小样本的调查结果，或许并不能说明什么。根据市场营销公司TGE最近的一项研究发现，尽管ICO和加密市场日渐衰落，行业的公司、CEO和咨询师对该行业还是相对有信心的，大多数受访者对ICO行业持中立态度和自信的态度。