市民前往ofo总部组团退押金 过程快速、顺利；滴滴今年员工奖金减半；阿里半导体公司“平头哥”落户上海

市民前往ofo北京总部组团退押金 过程快速、顺利

此前，有许多网友反应，ofo小黄车押金在APP上难退。可就在近日，有网友表示，在北京ofo小黄车总部，现场退押金快速、顺利。

原来，ofo在位于北京市中关村互联网金融大厦的总部专门设置了退押金接待处，所有前往总部的ofo用户都可以在此直接办理退款。据了解，退款全程仅需10分钟左右。

但由于路程遥远，服务时间又是在每周一至每周五的早上九点到晚上六点，有不少市民选择了放弃。而线上退押金仍需要等待15个工作日。

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滴滴员工奖金减半 因表现不如预期

据澎湃新闻报道，在12月14日召开的滴滴出行全员大会上， 滴滴CEO程维表示，今年员工年终奖的力度比去年缩减一半，滴滴高管集体不拿年终奖。程维表示，公司表现不如预期，主要是因为在安全上投入比较大，以后还会持续投入。

12月5日，滴滴发布员工邮件，宣布组织架构升级。此次升级，滴滴核心业务和多部门都进行了合并、调整。

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联通将定制低于 600 元4G功能机

在今日召开的"中国联通网络技术大会5G终端分论坛"上，中国联通网络技术研究院战略骨干人才李佳俊表示，由于低于600元的2G终端占比较高，且主要以语音业务为主，对终端数据业务能力要求较低，中国联通建议定制低成本的4G功能机，助力2G用户转网。

据了解，定制低于 600 元的4G功能机，主要面向语音业务为主的人群，特别是对智能手机使用有障碍的老年人。

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阿里半导体公司“平头哥”落户上海张江

据国家企业信用信息公示系统消息，阿里巴巴平头哥(上海)半导体技术有限公司已于 11 月 7 日正式注册，注册资本 1000 万，且注册地是张江，法定代表人为刘湘雯。

此外，股东信息显示，其股东发起人正是阿里巴巴达摩院(杭州)科技有限公司，且持股比例100%。

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