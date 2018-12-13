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见闻

三星或将关闭天津工厂；福布斯中国发布2018最佳创投人top100；哔哩哔哩宣布收购网易漫画资产

2018-12-13 08:17 稿源：站长之家  0条评论
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销售锐减劳动力成本上升 三星或将关闭天津工厂

昨日，有媒体报道称，韩国三星电子位于天津的手机制造工厂将于 12 月 31 日正式停产。有员工表示，该消息是 11 日宣布的，目前没有书面通知。

早在今年 8 月，就有媒体报道称，由于销售锐减加上劳工成本上升，三星电子正考虑暂停运营。

此外，由于中国销售情况疲软，三星将重点转移到了增加越南、印度和其他新兴市场的生产厂。

据了解，今年 7 月，三星在印度诺伊达建造了世界上最大的智能手机工厂，目前其一半以上的智能手机是在越南制造的。

三星1

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福布斯中国发布2018最佳创投人top100

昨日，福布斯中国发布了2018中国最佳创业投资人榜单。2018中国最佳创业投资人榜单。凭借今日头条、美团点评、拼多多、药明康德、蔚来汽车等项目成果夺得了中国最佳创业投资人的称号。

此次，软银中国薛村禾夺得第二，晨兴资本的刘芹则凭借小米、华米、虎牙等项目位列第三。

据数据显示，本次上榜的100名创投人中，男女比例为92：8，投资人多集中在40-59岁之间，其中30-39岁的投资人占比为11%，40-49岁的投资人占比为38%，50-59岁的投资人占比为47%，60岁以及的投资人数量占比为4%。

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哔哩哔哩宣布收购网易漫画资产

昨日晚间，哔哩哔哩宣布已与网易签署收购协议，将对旗下网易漫画的主要资产进行收购，其中包括APP、网站、部分漫画版权及其相关使用权益。

在此次收购正式宣布前，B站已于 11 月 13 日上线了自己的独立APP“哔哩哔哩漫画”，内容包括《航海王》、《银魂》、《精灵宝可梦》、《JOJO的奇妙冒险》等日漫及多部人气国漫。

B站

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拼多多推出“新品牌计划” 将扶持 1000 家工厂

昨日，拼多多宣布推出“新品牌计划”。“新品牌计划”是聚焦中国中小微制造企业成长的系统性平台，拼多多将扶持 1000 家覆盖各行业的工厂品牌。

拼多多将通过大数据支持、专家诊断、研发建议等，并在一定范围内给予推荐位资源，以增加商品曝光度，支持其品牌化建设。

同时，拼多多还将联合美的等国民品牌，结合需求信息开发更适合新电商人群的专供产品。“新品牌计划”首期将试点 20 家工厂，包括潮州松发陶瓷、浙江三禾厨具、安徽富光保温杯等。

拼多多

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