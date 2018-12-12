2018年谷歌日本定义类关键词搜索排行榜：虚拟货币居首

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今日块讯(ChinaZ.com) 12 月 12 日消息 据朝日新闻消息，今天，谷歌发布了日本地区今年的关键词搜索排行榜，在综合关键词排行榜中，第 1 名是 6 月在俄罗斯举办的足球“世界杯”，第二名是奥林匹克运动会
值得一提的是，在搜索具体定义关键词“什么是···”排行榜中，“虚拟货币”排在第一，“月全食”排名第二，“比特币”排名第三位。
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