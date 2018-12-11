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谷歌新漏洞：影响 5250 万用户，将提前四个月关闭 Google+

2018-12-11 17:17 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12 月 11 日消息:据外媒报道，由于谷歌发现目前已呈现半关闭状态的 Google+ 在三个月内遭遇了两次可能的泄漏数据。因此谷歌决定将正式关闭该服务的时间从原本的明年 8 月提前至 4 月。

谷歌，google

图片来源图虫：已授站长之家使用

Google 在今年十月透露一个 Google+ People API 中发现了一个 bug，该 bug 允许应用能访问用户分享但没有标记为公开的 Profile 字段，涉及的信息包括姓名、电子邮件地址、职业、性别和年龄，但不包含电话号码或其它更私密的数据。

谷歌 (3)

图片来源图虫：已授站长之家使用

现在 Google 官方博客披露了另一个影响 5250 万用户的 Google+ 漏洞，该漏洞可能会将用户的姓名、电子邮件地址、职业和年龄等信息暴露给开发者，即使用户将信息设为私有。该漏洞只存在六天时间（11 月 7 日到 13 日）。

谷歌鉴于最新 bug 它决定加快关闭所有 Google+ API，而消费者版本关闭的时间从原计划的明年 8 月提前到 4 月。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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