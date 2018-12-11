主流加密货币急剧贬值 推动USDT进入前五

今日块讯(ChinaZ.com) 12 月 11 日消息 据CCN消息，最近Tether(USDT)按市值计算跻进了排名前五大加密货币资产之列。分析称，尽管USDT市值有所下降，但是由于比特币现金和EOS等主流加密货币的急剧贬值，使得其排名上升了。

目前，LTC和EOS的市值都落后于USDT，分别超过 29 亿美元和 12 亿美元。



