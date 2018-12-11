主流加密货币急剧贬值 推动USDT进入前五

“扫一扫”分享到微信
今日块讯(ChinaZ.com) 12 月 11 日消息 据CCN消息，最近Tether(USDT)按市值计算跻进了排名前五大加密货币资产之列。分析称，尽管USDT市值有所下降，但是由于比特币现金和EOS等主流加密货币的急剧贬值，使得其排名上升了。
目前，LTC和EOS的市值都落后于USDT，分别超过 29 亿美元和 12 亿美元。
声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载
热搜：
iPhone8
SEO
自媒体
主播百科
女主播
[动态]· 12月11日
[见闻]· 12月11日
[外闻]· 12月11日
[评论]· 12月11日
关于站长之家 -
联系我们 -
广告服务 -
友情链接 -
版权声明 -
人才招聘 -
网站动态 -
帮助 -
手机版
增值电信业务经营许可证: 闽B2-20120007号 - 闽公网安备 35020302000061号 - 闽ICP备08105208号 - 闽网文[2018]1428-083
©CopyRight 2002-2018 CHINAZ.COM Inc All Rights Reserved. 站长之家 版权所有
网络监督