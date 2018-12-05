最佳科技雇主榜单： 苹果、谷歌连续 11 年上榜，FB 跌至第 4 位

站长之家(ChinaZ.com) 12 月 5 日消息:职业生涯网站 Glassdoor 今天发布了第十一届年度「员工评选奖」，列出了下一年 100 家最适合工作的公司。

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今年共有 29 家科技公司榜上有名，其余的行业分别有医疗健康（13 家），零售业（8 家），制造业（8 家），咨询业（5 家）以及金融业（5 家）。

在最佳科技雇主榜单中，去年冠军 Facebook 今年跌落至科技公司第 4 位，谷歌和苹果则是连续 11 年上榜。

以下为上榜的 29 家科技公司名单：