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最佳科技雇主榜单： 苹果、谷歌连续 11 年上榜，FB 跌至第 4 位

2018-12-05 16:55 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12 月 5 日消息:职业生涯网站 Glassdoor 今天发布了第十一届年度「员工评选奖」，列出了下一年 100 家最适合工作的公司。

苹果

图片来源图虫：已授站长之家使用

今年共有 29 家科技公司榜上有名，其余的行业分别有医疗健康（13 家），零售业（8 家），制造业（8 家），咨询业（5 家）以及金融业（5 家）。

在最佳科技雇主榜单中，去年冠军 Facebook 今年跌落至科技公司第 4 位，谷歌和苹果则是连续 11 年上榜。

以下为上榜的 29 家科技公司名单：

Zoom Video Communications

Procore Technologies

LinkedIn

Facebook

Google

Salesforce

HubSpot

DocuSign

Ultimate Software

Paylocity

Fast Enterprises

SAP

Adobe

Compass

Microsoft

Nvidia

Intuit

TaskUs

Cengage

Kronos Incorporated

VMware

AppDynamics

Paycom

Cisco Systems

Apple

NetApp

HP Inc.

Expedia Group

World Wide Technology

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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