最佳科技雇主榜单： 苹果、谷歌连续 11 年上榜，FB 跌至第 4 位
站长之家(ChinaZ.com) 12 月 5 日消息:职业生涯网站 Glassdoor 今天发布了第十一届年度「员工评选奖」，列出了下一年 100 家最适合工作的公司。
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今年共有 29 家科技公司榜上有名，其余的行业分别有医疗健康（13 家），零售业（8 家），制造业（8 家），咨询业（5 家）以及金融业（5 家）。
在最佳科技雇主榜单中，去年冠军 Facebook 今年跌落至科技公司第 4 位，谷歌和苹果则是连续 11 年上榜。
以下为上榜的 29 家科技公司名单：
Zoom Video Communications
Procore Technologies
Salesforce
HubSpot
DocuSign
Ultimate Software
Paylocity
Fast Enterprises
SAP
Adobe
Compass
Microsoft
Nvidia
Intuit
TaskUs
Cengage
Kronos Incorporated
VMware
AppDynamics
Paycom
Cisco Systems
Apple
NetApp
HP Inc.
Expedia Group
World Wide Technology
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