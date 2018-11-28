OPPO旗下Realme U1正式发布：首发联发科Helio P70

站长之家(ChinaZ.com) 11月28日 消息：今天下午，OPPO旗下子品牌Realme在印度正式发布了Realme U1 新机，售价 11999 卢比(约合人民币1119. 5 元)起。

Realme U1 正面搭载了一块6. 3 英寸Full HD屏幕，采用水滴屏设计，屏占比达到了90.5%。有Brave Blue(蓝色)， Ambitious Black(黑色)和Fiery Gold(金色)三种颜色可选。

配置方面，U1 搭载了联发科Helio P70 处理器，最高4GB运行内存+64GB机身存储，内置一块3500mAh容量电池，运行基于Android 8. 1 的Color OS 5. 2 系统。前置 2500 万像素摄像头，后置 1300 万+ 200 万像素双摄镜头。

售价方面，Realme U1 共有两个内存版本，3GB+32GB售价为 11999 卢比(约合人民币1119. 5 元)，4GB+64GB售价为 14499 卢比(约合人民币1352. 8 元)，该机将于 12 月 5 日在亚马逊印度商城独家销售。