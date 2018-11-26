湖北携号转网业务升级：12月1日后可在线办理

站长之家(ChinaZ.com) 11 月 26 日消息：有媒体报道称，工信部将于 2018 年 12 月 1 日正式启动携号转网新流程，用户只需通过短信就可以进行查询和申请，而不必本人亲自到运营商的营业厅中办理。

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中国电信宜昌客服也在 11 月 22 日通过微博宣布，从 11 月 26 日到 30 日湖北省暂停湖北电信、移动和联通携号转网业务受理，期间无法携入和携出。自 12 月 1 日起，本省用户开始使用新业务受理流程申请携号转网业务。



据悉，新的操作方法更加便捷，大大减少用户办理业务的时间，也避免了因携出方故障影响携入方的业务办理。

操作方法如下：

1、用户通过短信发送查询是否具有携号转网资格。(短信指令CXXZ#用户名#证件号码，发送至归属运营商移动10086，联通10010, 电信10001)

2、用户通过短信申请授权码。(短信指令SQXZ#用户名#证件号码，发送至归属运营商移动10086，联通10010, 电信10001)

3、凭借授权码用户持本人有效身份证到转入方营业厅办理携号转网。



