用户因 Note7 自燃起诉，法院一审宣判三星赔偿但无欺诈行为

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站长之家(ChinaZ.com) 11 月 23 日消息:微博网友 @不老的老回 三年前因自己购买的三星 Galaxy Note 7 爆炸对三星进行起诉，维权两年今日在广州越秀区人民法院一审宣判。
图片来源图虫：已授站长之家使用
法院仅支持原告回先生诉求中，原价赔偿烧坏的笔记本电脑一项，驳回了回先生其他诉讼请求，认定被告三星中国公司不存在故意欺诈。
而原告也在知乎表示将继续上诉。
图片来自 @不老的老回
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