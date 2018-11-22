“扫一扫”分享到微信
图片版权所属：站长之家
今日块讯(ChinaZ.com) 11 月 22 日消息 据人民网消息，众安科技CTO李雪峰在接受采访的时候表示，目前正在研究通过推动区块链、人工智能、密码学三大学科的交叉融合，为数据隐私保护上“密钥”。
据了解，众安科技已将资产通证应用于保险领域，为保险行业提供一致的接口，保证资产的流通性。(注：所谓通证，是指一种虚拟的数字凭证，目前仅存在于区块链的世界里。)
声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载
热搜：
iPhone8
SEO
自媒体
主播百科
女主播
[趣咖]· 11月22日
[见闻]· 11月22日
[要闻]· 11月22日
[动态]· 11月22日
关于站长之家 -
联系我们 -
广告服务 -
友情链接 -
版权声明 -
人才招聘 -
网站动态 -
帮助 -
手机版
增值电信业务经营许可证: 闽B2-20120007号 - 闽公网安备 35020302000061号 - 闽ICP备08105208号 - 闽网文[2018]1428-083
©CopyRight 2002-2018 CHINAZ.COM Inc All Rights Reserved. 站长之家 版权所有
网络监督