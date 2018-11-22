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众安科技已将资产通证应用于保险领域

2018-11-22 17:04 稿源：站长之家  0条评论
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图片版权所属：站长之家

今日块讯(ChinaZ.com) 11 月 22 日消息  人民网消息，众安科技CTO李雪峰在接受采访的时候表示，目前正在研究通过推动区块链、人工智能、密码学三大学科的交叉融合，为数据隐私保护上“密钥”。

据了解，众安科技已将资产通证应用于保险领域，为保险行业提供一致的接口，保证资产的流通性。(注：所谓通证，是指一种虚拟的数字凭证，目前仅存在于区块链的世界里。)

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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