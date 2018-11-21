微软现已支持无密码登录 Microsoft 帐户：变革性的用户体验

站长之家(ChinaZ.com) 11 月 21 日消息:据外媒报道，微软今天宣布，用户可以使用 Windows Hello（内置在 Windows 10 中的基于生物统计学的认证平台）或使用 Yubico、Feitian 或其他制造商的 FIDO2 兼容设备在微软 Edge 浏览器上无密码地登录到微软帐户，也可以使用运行微软身份验证应用程序的手机登录微软账户。

微软本周在 Outlook.com、Office 365、Skype、OneDrive、Cortana、Microsoft Edge、Xbox Live on PC、Mixer、Microsoft 商店、Bing 和 MSN.com 上的 Windows 10（版本1809）中实现了无密码登录。

微软身份部门的公司副总裁表示，Edge 是第一个实现 WebAuthn 和 CTAP2 的浏览器，与其他浏览器相比，它支持「最广泛的身份验证器阵列」。他还说，「这种易用性，安全性和广泛的行业支持的结合将是变革性的，用户可以从这种简单的用户体验中受益，并大大提高了安全性。」

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