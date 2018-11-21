罗永浩回应酷派起诉锤子：正在协商解决；拼多多发布第三季财报；拼多多黄峥：傍名牌已全清理

罗永浩回应酷派起诉锤子：正在协商解决

昨日晚间，罗永浩在微博上回应了此前被酷派旗下子公司东莞宇龙通信起诉一事。罗永浩称，锤子和宇龙的确存在合同关系，目前正在协商解决。

据了解，此前锤子方面与酷派签订了一份销售合同，金额大约 1000 万元。酷派交付完全部货物后，锤子一直没有付尾款，约 450 万元。

拼多多发布第三季财报 总营收33. 72 亿元

昨日，拼多多发布了第三季度财报。报告显示，拼多多三季度总收入为人民币33. 724 亿元(4. 91 亿美元)，同比增长697%，环比增长24%。

在美国通用会计准则下，拼多多本季度经营亏损为人民币12. 695 亿元;非通用会计准则下，拼多多经营亏损为人民币7. 9 亿元，上一个季度该数字为8. 157 亿元。

此外，拼多多平台活跃买家数为3. 855 亿，同比增长144%，较上季新增 4200 万;三季度平台移动客户端平均月活用户数为2. 317 亿，同比增长226%，较上季新增 3700 万。

华为轮值董事长胡厚崑：华为已出货 1 万个5G基站

据澎湃新闻报道，在昨日IDE“全球移动宽带论坛”上，华为轮值董事长胡厚崑表示，目前全球 66 个国家共 154 个运营商正在进行5G测试，5G设备的大规模出货已经开始了，“华为已经出货 1 万个5G基站，主要提供给欧洲、中东等市场。”

此外，胡厚崑还表示，5G将为社会做出重要而持久的贡献，华为的目标是打造至强、极简、智能、安全的5G网络。

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拼多多CEO黄峥：假货和傍名牌产品已全部完成清理

昨日，拼多多发布了第三季度财报，在财报电话会议上，拼多多创始人兼CEO黄峥还正面回应了部分商家傍名牌的问题。

黄峥称：上市后，拼多多共计被媒体和公众点名涉及的山寨和傍名牌现象的品牌共计 50 余个，仔细调查发现，其中 20 多个从未在平台出现过。对其余 30 多个涉及假货和傍名牌的产品，平台已全部完成清理工作。

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