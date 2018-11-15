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戴威称ofo不会倒 未来将多元发展；国家邮政局：快件已进入投递高峰；微信发布处理“团团油”公告

2018-11-15 08:15 稿源：站长之家  0条评论
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国家邮政局：快件已进入投递高峰，日投递量达到日常 2 倍

昨日，国家邮政局监控平台发布数据，本周二( 13 日)，邮政、快递企业投递量达2. 5 亿件，创行业日投递量新纪录。大部分城市日投递量接近或达到日常投递量的 2 倍。

由于末端投递能力较弱，广大西部和农村地区投递压力突出，将出现一定延误。预计， 20 日前后，末端投递压力将得到缓解。

快递、包裹.jpg

图片来源图虫：已授站长之家使用

戴威称ofo不会倒 未来将多元发展

据中国企业家杂志报道，昨日下午，ofo创始人兼CEO戴威在公司前台大厅对所有员工表示，ofo不会倒闭，其他都有可能。

对于被曝出已有大型券商中介机构入场做ofo破产重组的消息，戴威予以否认，称由于供应商债转股，目前资金情况正在好转，但依然很困难。

此外，戴威表示，去年ofo就应该探索广告变现等业务，因为仅靠单车骑行收费不能实现盈利。戴威还表示，未来ofo会分化出更多APP，多元发展。

戴威，ofo.jpg

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微信发布处理“团团油”公告：永久封停该帐号

近日，微信平台接到用户投诉：通过名为“团团油”的小程序进行油卡团购遭遇损失，即商户以团购名义低价售卖加油卡却未实际发货的情况。

微信官方发布公告称，“平台在第一时间进行核实与调查，确认相关交易的商户为‘深圳市团团油信息科技有限公司’。该商家在运营过程中存在涉嫌欺诈行为。”

微信表示：“为了维护用户的合法权益，已分别于 11 月 12 日、 11 月 13 日先后对商户予以关闭支付功能，商户公众号、小程序帐号永久封停的处理。截至 11 月 12 日支付关闭，涉及交易订单 9100 余笔。”

微信.jpg

图片来源图虫：已授站长之家使用

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