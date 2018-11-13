唯品会首次披露双11交易数据 交易额达102亿

站长之家(ChinaZ.com) 11月13日 消息:据21世纪经济报道，唯品会副总裁黄红英在接受采访时披露，11月1日至11月11日，唯品会实现交易额为102亿，同比增长27%。这也是唯品会首次披露11. 11 交易数据。

据悉，在双十一大促开售24小时，订单量就超过千万单。黄红英表示，唯品会重回特卖战略，就是要坚定不移地做好特卖，希望打造简单纯粹的购物场景，向用户提供优质的购物体验。

图片来源图虫：已授站长之家使用