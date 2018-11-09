胆肥！男子用敏感资料敲诈红日公司2099枚比特币获刑13年

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今日块讯(ChinaZ.com) 11 月 9 日消息 近日，四川省成都市中级人民法院公布了一男子敲诈天津上市公司勒索 2099 枚比特币案件的二审刑事裁定书，最终维持原判，男子获刑 13 年。

根据裁定书，2014 年 12 月，四川男子杜兵利用翻墙软件在搜索引擎上发现天津红日药业股份有限公司(简称红日公司)商务往来送礼的清单和不正当商业行为的文件等内部资料，借此胁迫天津红日药业股份有限公司(简称红日公司)向其支付2099. 7 枚比特币。后来杜兵将比特币变卖获得 200 余万元，并用来房买车。

2018 年 5 月，成都武侯区人民法院以犯敲诈勒索罪为由一审判决杜兵有期徒刑十三年，并处罚金人民币五万元。宣判后，杜兵不服，以原判认定事实所适用的证据严重不足、认定事实之间不存在关联性为由提出上诉，请求改判上诉人杜兵无罪。

9 月，成都市中级人民法院二审判决该案：驳回上诉，维持原判。法院认为，杜兵以非法占有为目的，非法获取红日公司敏感资料，迫使该公司使用人民币2999981. 7 元购买比特币2099. 7 个转移至其指定地址，其后将该比特币变卖提现得款 200 余万元，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。