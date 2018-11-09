“扫一扫”分享到微信

数码日爆

爱否科技发布两款无线充电器和可防止作弊的「快否」跑分软件

2018-11-09 17:01 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 11 月 9 日消息，今天下午，知名科技评测机构爱否科技在北京举行了「风来了」新品发布会，爱否科技在本次发布会上推出了两款硬件新品：S1 立式无线充电器和 W1 主动散热无线冲。

图片来自 @爱否科技

发布会上，爱否表示，作为一家科技评测机构，他们迄今未收取任何相关厂商的广告和投资，依然「独立」。其运营和支撑评测的费用来自配件 / 二手机收入、视频网站分账和与评测内容不相关的广告。

图片来自 爱否

据官方介绍，S1 立式无线充电器的S1 是「Stand」的意思，爱否选择了成本极高的铝合金一体成型工艺，整个机身没有任何的拼接和组装；65° 黄金倾斜角度，完美适配手机面部识别，不需要拿起手机即可完美解锁；四轴高光倒角，二次阳极氧化，成品完美无瑕；横纵双线圈设计，横置竖置都好用；使用易冲无线芯片方案，或许是目前市面上支持无线快充制式最多的无线充电器。实测充满 iPhone X 耗时低于原装线充。

目前 S1 立式无线充电器已经在有品 APP 上架，明天上午 10 点即可购买；11 月 13 日全渠道上线。

图片来自 爱否

W1 无线充电器的 W1 名字来源是风，正面采用了 CD 唱片的设计，内置散热风扇，结合整机设计实现了非常巧妙的散热风道，充电效率能够提升超过 40%。实测与同功率无风扇的无线充电器相比，iPhone XS Max 充电时间能够缩短 90 分钟，甚至快过原装有线充电。风扇采用超静音设计，使用中最高噪音仅有 28 分贝，这个声音小于家用空调的睡眠模式。

目前 W1 无线充电器已经开始预订，12 月 15 日开始全渠道发货。

图片来自 快否

而除了两款硬件产品之外，爱否科技还发布了一款跑分软件「KFMARK快否」，它可以实时监测应用帧率，监测厂商是否有跑分作弊的情况。爱否科技表示，手机厂商无法针对他们的跑分软件优化，以此保证跑分的公正性。目前内测版软件已经上线，用户可以前往 KFMARK.com 参加内测。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

熊掌号原创保护 成了网站流量收益双丰收的温柔利器

熊掌号原创保护 成了网站流量收益双丰收的温柔利器

S8送死流塞恩怎么加点 S8上单塞恩送死流玩法攻略

S8送死流塞恩怎么加点 S8上单塞恩送死流玩法攻略

WE管管你家ADC吧，一人快乐女装一人幸福带娃

WE管管你家ADC吧，一人快乐女装一人幸福带娃

结合热点做原创 看这家网站借助熊掌号流量收入双腾飞

结合热点做原创 看这家网站借助熊掌号流量收入双腾飞

相关热点

iFixit 拆解苹果 MacBook Air 13 Retina 2018：电池更易更换！

· 新MacBookAir拆解 MacBookAir 苹果

非轻量级系统 Android Go 专属，谷歌文件管理工具 Files Go 更名

· 谷歌文件极客 FilesGo FilesbyGoogle

2018款Macbook Air拆解：可修复性有所提升

· MacBook MacBookair 苹果笔记本

苹果泰国首家直营零售店将于本周六正式开幕：Jony Ive 参与设计

· 苹果泰国首家零售店 苹果 苹果曼谷零售店

男黑客入侵公司数据库被抓时身穿着萝莉装 网友：原来是女装大佬

· 网络黑客 水手服 黑客穿女装

功夫小子变快递员“飞檐走壁” 双11快递玩出新花样

· 功夫小子变快递员 双11 快递

盖茨基金会再捐2亿美元资助厕所研究 网友：文明一大步

· 盖茨基金会 厕所 节能

苹果宣布不再公布iPhone销量 库克：重要的是卖了多少钱

· 苹果宣布不再公布iPhone销量 苹果最新季度业绩 iPhone销量

罗永浩：46岁封什么箱 我封箱科技界还能看吗？

· 罗永浩 锤子手机 罗永浩封箱

支付宝大爷现身福州天下码商大会 游客纷纷围观求合影

· 支付宝大爷现身 支付宝大爷 天下码商大会
查看更多
﻿

编辑推荐

当心！这种打卡小游戏是骗局 警方已冻结涉案资金500多万元

[动态]· 11月09日

胆肥！男子用敏感资料敲诈红日公司2099枚比特币获刑13年

[见闻]· 11月09日

拥抱科技赋能 直销银行正走向分化与融化的十字路口

[传媒]· 11月09日

广州知识产权法院：驳回滴滴拼车专利案 滴滴未侵权

[动态]· 11月09日

李彦宏：百度将接管北京海淀红绿灯 减少40%堵车时间

[动态]· 11月09日

双十一在即“四通一达”临时涨价、禁发大件快递

[见闻]· 11月09日

男黑客被抓时身穿着穿水手服 网友：金刚芭比

[趣咖]· 11月09日

报告：稳定币占加密货币1.1%市场，USDT占77%市场

[见闻]· 11月09日