爱否科技发布两款无线充电器和可防止作弊的「快否」跑分软件

站长之家(ChinaZ.com) 11 月 9 日消息，今天下午，知名科技评测机构爱否科技在北京举行了「风来了」新品发布会，爱否科技在本次发布会上推出了两款硬件新品：S1 立式无线充电器和 W1 主动散热无线冲。

图片来自 @爱否科技

发布会上，爱否表示，作为一家科技评测机构，他们迄今未收取任何相关厂商的广告和投资，依然「独立」。其运营和支撑评测的费用来自配件 / 二手机收入、视频网站分账和与评测内容不相关的广告。

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据官方介绍，S1 立式无线充电器的S1 是「Stand」的意思，爱否选择了成本极高的铝合金一体成型工艺，整个机身没有任何的拼接和组装；65° 黄金倾斜角度，完美适配手机面部识别，不需要拿起手机即可完美解锁；四轴高光倒角，二次阳极氧化，成品完美无瑕；横纵双线圈设计，横置竖置都好用；使用易冲无线芯片方案，或许是目前市面上支持无线快充制式最多的无线充电器。实测充满 iPhone X 耗时低于原装线充。

目前 S1 立式无线充电器已经在有品 APP 上架，明天上午 10 点即可购买；11 月 13 日全渠道上线。

图片来自 爱否

W1 无线充电器的 W1 名字来源是风，正面采用了 CD 唱片的设计，内置散热风扇，结合整机设计实现了非常巧妙的散热风道，充电效率能够提升超过 40%。实测与同功率无风扇的无线充电器相比，iPhone XS Max 充电时间能够缩短 90 分钟，甚至快过原装有线充电。风扇采用超静音设计，使用中最高噪音仅有 28 分贝，这个声音小于家用空调的睡眠模式。

目前 W1 无线充电器已经开始预订，12 月 15 日开始全渠道发货。

图片来自 快否

而除了两款硬件产品之外，爱否科技还发布了一款跑分软件「KFMARK快否」，它可以实时监测应用帧率，监测厂商是否有跑分作弊的情况。爱否科技表示，手机厂商无法针对他们的跑分软件优化，以此保证跑分的公正性。目前内测版软件已经上线，用户可以前往 KFMARK.com 参加内测。