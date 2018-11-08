Google 或将发布两款定位中端的新机，搭载骁龙 710 芯片

站长之家(ChinaZ.com) 11 月 8 日消息，外媒 Android Police 在最新的 ARCore v1.5 APK 发现源代码出现的新添加的支持设备中，有两个是未知设备，它们的代号是 Bonito 和 Sargo。

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在列表中，还出现了华为 Mate 20 X，荣耀 8X，荣耀 Magic 2，T-Mobile 版的一加 6T 和小米 MIX 3。据悉，Bonito 和 Sargo 是谷歌制造的设备，因为谷歌的设备均以鱼的名字为代号，而在此之前就有传言称 Google 将在今年年底或明年初将发布搭载骁龙 710 处理器的中端设备。

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Google 在今年 10 月上旬举行了 Made By Google 硬件发布会，正式发布了 Pixel 3 和 Pixel 3 XL 手机。其中 Pixel 3 XL 的屏幕尺寸为 6.3 英寸，分辨率为 1440 x 2960，屏幕比例 18.5:9，Pixel 3 拥有一块 5.5 英寸屏幕，分辨率为 1080 x 2160，屏幕比例 18:9，两款手机均为 OLED 屏，支持 HDR、Always On 和彩色模式。两款手机除了提供黑色和白色外，还提供了粉色可选。

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