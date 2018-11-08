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ios12.1.1beta2描述文件下载地址 ios12.1.1beta2更新方法

2018-11-08 17:00 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 11月8日 消息:今天凌晨，苹果向开发者推送了iOS 12.1. 1 开发者预览版beta2 固件更新，更新完版本号为16C5043B，这次给出的更新内容依然是性能提升以及bug修复。目前开发者用户已经可以通过OTA进行更新，或者通过iTunes升级。

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支持的机型有：iPhone X、iPhone8、iPhone8 Plus、iPhone7、iPhone7 Plus、iPhone5s、iPhone SE、iPhone6/Plus、iPhone6s/Plus;iPad第六代、iPad第五代、iPad Air、iPad Air 2、iPad Pro(9.7/12. 9 一二代、10. 5 英寸)、iPad mini 2、iPad mini 3、iPad mini 4，iPod方面仅有iPod Touch6 一款设备。

升级方法：

1.通过OTA升级：正式版和预览版用户用iPhone、ipad或iPod touch使用内置safari浏览器下载一个描述文件(文末给出)，之前有安装过其他描述文件的请先删除，然后在按照提示安装描述文件并重启设备。之后就可以通过OTA进行升级，耐心等待下载。

2.通过iTunes升级：下载相对应型号的iOS12.1.1beta2 固件，在桌面端打开最新版itunes，同时按下“shift+更新”选择刚下载的固件即可。

描述文件安装方法：通过ios自带浏览器访问本页面，下载安装描述文件后，通过OTA进行升级。

描述文件：点击下载


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