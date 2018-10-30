10月30日晚上的苹果新品发布会在哪看？2018款iPadPro发布会直播地址

站长之家(ChinaZ.com) 10 月 30 日消息，在今年的 iPhone XS 系列新品发布会前数月，有关于新款 iPad 的消息就已经流传甚广。北京时间今天晚间 10 点，苹果就将在纽约布鲁克林音乐学院举行的新品发布会正式揭晓答案。

图片来自 Apple

综合目前的消息，苹果将会在本次发布会上发布一款全新的 iPad Pro 产品。新款 iPad Pro 拥有「全面屏」设计的屏幕，取消 Home 键改用 Face ID。不过新款 iPad Pro 并不会有像 iPhone X 系列类似的刘海。

而日前在最新发布的 iOS 12 系统中，曝光了一个新款 iPad Pro 新品的图标。该图标显示，新品除了采用全面屏和去掉 Home 键之外，屏幕本身也将采用圆角的设计风格。另外有报道称，除了还有新款 MacBook Air 之外，苹果还打算对 Mac Mini 进行更新。

北京时间今晚 10 点苹果发布会（iPad, Mac）视频直播地址：点此观看