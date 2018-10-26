年度旗舰华为Mate 20系列国内发布 售价3999元起

10 月 26日，备受关注的“2018华为年度旗舰新品发布盛典”在上海东方体育中心盛大举行，面向国内市场正式发布华为Mate 20系列4款新品，售价3999元起。其沿袭了Mate系列极致科技的核心基因，持续创新和突破，引领智慧手机技术升级，定义智慧新高度。

华为Mate 20系列搭载华为史上最强的智慧芯片麒麟980，更先进的7纳米制程与更强悍的Cortex-A76 Based CPU和Mali-G76 GPU架构，整体性能实现巨大突破;双核NPU协同，让AI计算能力强悍飙升。华为Mate 20 Pro和华为Mate 20 RS保时捷设计配备更高效的40瓦超级快充技术、15瓦无线快充和4200mAh超大容量电池，打破续航瓶颈，让用户使用安心无忧。ID设计灵感来自超跑，其四点车灯造型更具未来感及辨识度，形成区别于其他旗舰产品的独特设计语言。独有的矩阵多焦影像系统，迭代加入超广角徕卡镜头，广角、超广角、长焦、微距多焦段自由切换，一拍一摄， 皆成大片。

华为消费者业务CEO余承东表示，手机是数字世界最重要的入口之一。华为致力于把Mate 20系列打造成为懂你的伙伴、贴心的助手，以智慧新高度、影像新广度、续航新长度，让用户智享生活，驰骋智能世界。

搭载7纳米手机芯片 性能与续航再突破

芯片是智能终端的大脑，对性能和功耗有着决定性的作用。麒麟980采用尖端的7纳米制程工艺，在方寸之地上密集集成69亿颗晶体管，相比上一代麒麟970，CPU性能提升75%，GPU性能提升46%，NPU性能提升226%。相比麒麟970，CPU能效比提升58%，GPU能效比提升178%，NPU能效比提升182%。基于Cortex-A76的开发商用，创造性地设计了2超大核、2大核、4小核的三档能效架构，让CPU在重载、中载、轻载场景下灵活适配，创造出更高能效比，在增强手机性能的同时，电池续航依旧出彩。业内首次搭载双核NPU，赋予更高的端侧AI算力，将支持更加丰富的AI应用场景，引领手机全面进入智慧时代。

华为Mate 20 Pro是全球首款支持Cat.21标准的4.5G智能手机，支持全球最快的WiFi连接速率，理论峰值速度可达1733Mbps。此外还支持L1+L5双频GPS技术，AI GPS选星技术可提供多场景、高精度的实时定位。

一直以来，通信能力都是华为手机的核心DNA，基于麒麟980的强大通信能力，华为Mate 20 Pro峰值下载速率高达1.4Gbps，在各种复杂的通信场景下实现了稳定、快速的移动通信联接。同时，华为Mate 20系列突破性地实现了双卡双4G双VoLTE，即两张SIM卡同时保持在线，卡1来电时，不会影响卡2的来电接听或者上网。拥有双卡的用户无论是移动办公还是娱乐游戏时，都能够实现一张卡上网一张卡通话的通讯体验，更为贴合当前网络、语音同步在线的复杂需求。

对于单卡用户来说，双卡槽同样具有实用价值，华为Mate 20系列的双卡槽不仅可以插两张Nano SIM卡，副卡槽位置还可以进行扩展存储。华为Mate 20系列上创新的NM存储卡可以为单卡用户提供手机存储空间扩展，让手机储存更多的资料数据。不同于传统的Micro SD卡，NM存储卡外观设计更紧凑，体积比传统Micro SD卡小45%，可以直接塞到手机的双Nano SIM卡的副卡槽中使用，实现双卡槽的高效利用。

安全防护再升级 获得多家金融机构安全认证

除了通信，安全同样是华为手机的核心能力所在。长久以来，华为Mate系列通过内置inSE安全芯片，率先令手机实现芯片级、金融级安全防护，在享誉业界的同时，也深受用户信赖。此次在华为Mate 20系列上，得益于麒麟980，华为Mate 20系列的安全能力又实现了进一步提升。麒麟980芯片不但通过了央行中金国盛移动支付芯片安全认证，还获得了EMVCo金融芯片安全标准认证。

EMVCo芯片安全认证是中国银联、Visa、Mastercard等主流银行卡组织为解决全球支付的互联互通而共同制定并认可的芯片安全认证。通过该认证意味着华为手机可以与这些主流卡组织合作开展全球性移动支付业务。

此外，华为手机充分与业界合作，继去年把手机盾放在inSE安全芯片里，进一步和公安部第三研究所合作，通过Huawei Pay首创公民网络电子身份标识(eID)载入手机，消费者可以通过一部华为Mate 20系列手机完成线上和线下身份认证，如在深圳、潍坊等地部分酒店办理入住，同时支持航旅纵横APP的线上身份认证，带来无证出行安全新选择。

同时基于麒麟980，华为Mate 20系列还全面升级了识别2G伪基站的技术，在业内率先支持识别4G伪基站，提升用户在移动通信网络下的安全能力，大大降低了受诈骗的概率，保护用户的财产和信息安全。

矩阵多焦影像系统 引领手机摄影的未来

除了延续华为P20系列的卓越广角镜头与长焦镜头外，华为Mate 20系列矩阵多焦影像系统再添一员猛将：16mm徕卡超广角镜头，由此带来充满张力的图像视觉效果，呈现更广阔和更具空间感的作品。创造性的微距效果，最近可实现2.5厘米对焦距离，成为探索微观世界利器，让用户仅凭一部手机即可玩转专业级摄影。其中华为Mate 20 Pro配备4000万像素的广角镜头，2000万像素的超广角镜头，800万像素的长焦镜头的影像系统，从而可以实现从等效焦距16mm-270mm的专业级拍摄效果。

华为Mate 20系列还具有“AI人像留色”功能，在摄像时可精确识别并保留人物色彩，背景色彩变成黑白，让主角人物更突出，呈现好莱坞大片般的视频特效。独特的AI主角故事集功能，能够在纷繁的视频画面中，进行人物识别，并自动剪辑出关于主角的精彩画面，汇聚你想要的点滴。

华为Mate 20 Pro和华为Mate 20 RS保时捷设计均支持3D人脸解锁，识别速度小于600ms，投射超过3万个检测点，误识率小于等于百万分之一，解锁体验又快又安全。由于前置3D结构光模块的加入，两者可以实现高精度重绘人脸五官细节，数据采集更精细，美颜效果更立体，整体呈现更自然。华为手机自研的3D人脸解锁技术无论是录入效率、解锁速度还是安全可靠性都处于业界领先水平，同时支持支付等实用功能。

此外，用户还可以通过3D仿生成像让心爱的玩偶与你一起跳舞，互动娱乐更精彩。华为Mate 20 Pro经中国泰尔实验室根据“移动电话机人脸识别安全能力测评方案”进行测评，评价为人脸识别安全能力五星产品。

全场景强劲续航 突破性地支持无线反向充电技术

华为Mate 20系列延续了Mate系列“大电池长续航”的DNA。华为Mate 20 Pro升级到4200mAh高密度大容量电池，并首次搭载40瓦华为超级快充技术，30分钟充电约70%，凭借出色表现再次获得德国莱茵安全认证，确保端到端的充电安全。

此外，华为Mate 20 Pro支持15瓦无线快充技术，提供现阶段业界最快的无线充电速率。同时突破性地支持无线反向充电技术，无需连接线，直接打开“无线反向充电”开关，就可以为支持无线充电的主流设备进行充电，做用户可信赖的“Mate”。

华为Mate 20 X更是选择了超大容量的5000mAh电池，引入全新散热系统，创造性地采用石墨烯液冷散热系统，带来出众的急速冷却性能，让CPU和GPU可以持久保持火力全开状态，即使在大型游戏场景下，特效全开也能持久鏖战，带给玩家更快速、更流畅、更酷爽的竞技体验。这也是石墨烯技术自问世以来首次在智能手机上得到应用。

全新升级的EMUI 9.0 智慧生活新体验

华为Mate 20系列搭载了基于安卓9.0深度定制的EMUI 9.0智慧操作系统。通过AI自学习系统，软硬结合的精细化资源调度和安卓系统组件深入优化等一系列技术的组合，持久流畅新体验。

以简驭繁，懂得完美兼顾，只是智慧生活的开端。EMUI 9.0引入人因分析理论，精简设置、统一布局，大屏视野也能一指操作。凭借强悍的算力与丰富的应用，举起手机对着商品一拍，可电商平台比价，对着食物一扫，能即时显示卡路里热量资讯，让大家吃得更健康。

作为华为全场景连接战略的重要支撑，华为Share 3.0中的交互传输功能将全新升级，华为手机和华为PC可实现一碰即传。这是华为独创的升级创新交互方式，颠覆了传统图片及视频的分享传输方式，手机触碰PC的瞬间即可分享，精准且无需等待。此外，华为Mate 20系列可实现无线异源投屏，摆脱连线束缚。

华为终端云服务安全便捷的云空间、应用市场、天际通、Huawei Pay以及精彩丰富的华为视频、华为音乐、华为阅读、华为主题等自有应用，围绕数据、应用、出行、娱乐等全场景，为消费者带来更美好的数字生活，也为给华为Mate 20系列用户提供了丰富的购机礼包。

未来感美学设计 一瞥之间即倾心

继承华为Mate系列基因，华为Mate 20系列全部采用全面屏设计，实现超大屏占比，并且通过紧凑的设计，无论是6.39英寸华为Mate 20 Pro，还是7.2英寸华为Mate 20 X都能够实现舒适的单手握持感。

华为Mate 20 Pro融入流体美学元素，借鉴流水、风沙、飞鸟动感，以精致而优美的流线美学设计工艺，雕琢出流线机身，其八曲面整体机身与手掌高度贴合，手感出色，契合完美。华为Mate 20 RS保时捷设计背部玻璃部分采用赛道式设计，巧妙融合玻璃和真皮材质，线条流畅优美，质感张弛有道。

华为Mate 20系列背面矩阵多焦影像系统灵感来自于超跑经典四眼车灯设计，配以精致打磨的金属镜头边框，带来独树一帜的未来美感和辨识度。新增全新翡冷翠配色，重现翡翠璀璨色泽，让手机拥有宝石级色彩格调。机身玻璃采用精密的复合纹理设计，通过玻璃表层的微米级黄光蚀刻工艺与背面微雕纹理膜片叠加，让光与影交相辉映，形成变幻莫测的复合光学纹理。同时，玻璃微纹理不仅带来特殊的细腻手感，还提升了玻璃强度并减少指纹沾染，让手机时刻光洁如新。

多款智能硬件齐亮相 打造智慧生活全场景

同日发布的户外智能手表HUAWEI WATCH GT为都市探索者而生，超长续航可持续使用长达两周，支持跑步、登山、游泳等丰富的运动模式。基于HUAWEI WATCH GT TruSeen3.0心率监测技术，301医院启动心脏健康研究计划，为用户提供心律失常筛查的一站式服务。

华为消费者业务手机产品线总裁何刚发布户外智能手表HUAWEI WATCH GT

此外还有华为儿童手表3 Pro，支持4G全网通，500万像素高清摄像头，通过多项严苛测试，使用更安全。

同时，华为还推出了AI智能音箱，与全球高端专业音响品牌丹拿联合调音，音质不凡，同时兼具智能通话、智能家居控制、百科互动等诸多功能。

作为发布会的另一款新品，华为备咖存储可满足在充电的同时进行备份，解决人们对手机空间需求的问题。

10月26日，首家落地在上海的华为智能生活馆将在爱琴海购物公园开始试营业，为消费者打造全场景的智慧生活体验。华为一直致力于构建“万物互联的全连接智能世界”，让人们对未来的憧憬变为现实，重新定义美好生活。

售价3999元起 今晚18：08线上线下国内正式开售

华为Mate 20系列将于2018年10月26日18：08线上华为商城VMALL以及各大电商平台、线下华为授权体验店、华为授权经销商正式开售。其中6.53英寸的华为Mate 20 6GB+64GB版售价3999元、6GB+128GB版售价4499元，6.39英寸的华为Mate 20 Pro 6GB+128GB版售价5399元、8GB+128GB版(屏内指纹版)售价5999元、8GB+256GB版(屏内指纹版)售价6799元。

7.2英寸的华为Mate 20 X拥有宝石蓝和幻影银两款配色，其中，6GB+128GB版售价4999元、8GB+256GB版售价5999元，将于10月26日18点08分在线上华为商城VMALL以及各大电商平台、线下华为授权体验店、华为授权经销商正式开售。

华为Mate 20 RS保时捷设计此次共推出玄黑和瑞红两个颜色，皆为8GB+512GB版本，售价为12999元，将于11月10日10：08在线上华为商城，线下华为体验店、华为授权店正式开售。

智能手表HUAWEI WATCH GT售价1288元起，将于10月26日开启预售，11月11日零点正式开售，华为备咖和华为AI智能音箱售价分别为699元和399元，将分别于10月26日和11月1日正式开售，华为儿童手表3 Pro售价988元，将于10月26日18：08在华为商城及各大电商平台、华为授权体验店及各大授权零售商门店开售。

今天开始试营业的华为智能生活馆也将会作为此次华为Mate 20系列产品的首销平台，充裕的体验空间将会让大家可以尽情体验华为Mate 20系列的全生态产品，享受科技带来的乐趣。

*文中Cortex-A76 Based CPU和Mali-G76 GPU架构为麒麟980 CPU和GPU架构名称。

以上数据为理论值，均来自华为内部实验室，于特定测试环境下所得(请见各项具体说明)，实际使用中可能因产品个体差异、软件版本、使用条件和环境因素不同略有不同，请以实际使用的情况为准。

以上页面中的产品图片及屏幕内容仅作示意，实物产品效果(包括但不限于外观、颜色、尺寸)和屏幕显示内容(包括但不限于背景、UI、配图)可能略有差异，请以实物为准。

关于华为消费者业务：

消费者业务是华为三大业务之一，产品全面覆盖手机、个人电脑和平板电脑、可穿戴设备、移动宽带终端、家庭终端和消费者云等，是全球第三大智能手机厂商。基于华为三十多年通讯行业的深厚沉淀，凭借自身的全球化网络优势、全球化运营能力和全球化合作伙伴，华为消费者业务致力于将最新的科技带给消费者，让世界各地更多的人享受到技术进步的喜悦，以行践言，实现梦想。