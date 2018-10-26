华为Mate 20 RS 保时捷设计震撼登场，国内售价12999元

10月26日，2018华为年度旗舰新品发布盛典在上海东方体育中心隆重举行。华为手机面向国内市场，以“智慧新高度”为主题，带来新一代高端旗舰级智能手机华为Mate 20系列。作为其中奢华手机的全新代表力作，华为Mate 20 RS 保时捷设计汇聚全球设计领域尖端力量，集华为手机、保时捷设计、徕卡三大品牌之所长，融合前沿科技与美学艺术带来突破性创新。华为Mate 20 RS 保时捷设计将于11月10日10：08开售，国内售价为12999元。

华为消费者业务CEO余承东表示：“华为Mate 20 RS 保时捷设计是一款专门为具有精致品味的高端消费者量身定制的产品，再次以科技新高度，带来全新的智慧体验，开启奢华手机新纪元。”

汲取超跑灵感，科技赛道上的速度与激情

作为华为手机与保时捷设计合作推出的第四款奢华手机产品，华为Mate 20 RS 保时捷设计秉承Mate系列保时捷设计一贯的设计理念与奢华气质，同时随着华为手机与保时捷设计合作的渐入佳境，华为Mate 20 RS 保时捷设计在处理全新的徕卡三镜头设计时，也深受保时捷设计的影响和启发，在外观趋同的智能手机市场中以突破性设计，为华为Mate系列保时捷设计定义出新的外观设计识别符号。

对于打造更具外观辨识度的设计目标，超跑界早已采用别具一格的处理方法，并且一直沿用至今，其中最经典的案例莫过于“四点式车灯“设计。四点式车灯历经时间考验的更具辨识度设计语言，成为华为Mate 20 RS 保时捷设计的外观灵感来源。

华为Mate 20 RS 保时捷设计首次将“超跑之眼”融入手机ID设计，推出了矩阵多焦影像系统，带来颇具特色的惊艳外观。矩阵式设计前所未有的启迪性设计，展现出华为手机对标志性外观所拥有的独特态度，在手机后置摄像头排布方式大同小异的今天，华为Mate 20 RS 保时捷设计将成为年度识别度更高的奢华手机。

同时，华为Mate 20 RS 保时捷设计也融合更多标志性的超跑设计元素。在华为Mate 20 RS 保时捷设计的精彩演绎下，“Intelligent Performance”动力哲学被诠释得淋漓尽致。华为Mate 20 RS 保时捷设计将存在于自然界的流体元素融入手机外形设计，曲面屏设计为机身营造出一种科技与自然相交融的流线之美，这与顶级超跑的流线型车身有着异曲同工之妙。在带来舒适握持手感的同时，也以简洁流畅的曲线带来更强的视觉美感。

华为Mate 20 RS 保时捷设计三等分背部色带设计，灵感来自于超跑赛道风格涂装，爆发出更具视觉冲击的速度美学;奢华皮质与高光玻璃的精巧融合，带来非凡的手感，奢侈品级皮具处理工艺，传承车身内饰匠心制作，保留细致自然纹理同时兼具耐磨实用性;直线型超跑赛道设计，彰显优雅品质感，诠释速度与激情。

奢华手机合作典范，破局高端市场

保时捷设计的标志性设计语言与华为手机突破性的技术和工艺逐渐深度融合，开拓了奢华手机的合作典范。随着消费方式的升级，高端消费者的需求从功能齐全变为对高品质与价值主张的追求，华为Mate系列保时捷设计产品的诞生，化“奢华品质与科技创新”为高端市场穿透力，以“致敬时代”精神内涵引发高端消费群体的共鸣。而此次华为Mate 20 RS 保时捷设计所具有的科技创新力、工匠情怀、不懈追求的产品态度和精神内涵，还将继续领航时代，将智慧奢华手机推向一个全新的高度。

顶级硬件+多重黑科技，探索手机未来形态

奢华不止外在，以领先智慧力驱动的奢华内涵，让华为Mate 20 RS 保时捷设计的每一处都体现着人类科技的结晶与突破。华为Mate 20 RS 保时捷设计搭载更先进的7nm制程工艺手机芯片——麒麟980，方寸之地集成69亿颗晶体管，整体性能与能效比较上一代麒麟970全面提升;基于双核NPU，麒麟980真正实现了AI算力爆发，识图速度提升高达120%，同时支持更多的AI使用场景，带来更强大、更智慧的AI体验。

矩阵多焦影像系统的出现，不仅带来外观设计的创新，更将刷新手机摄影的新高度。华为Mate 20 RS 保时捷设计搭载4000万像素广角加2000万像素超大广角加800万像素长焦的徕卡三镜头组合，覆盖“多焦段”的一机三镜头，既经得起大场面，也拍得出小而美。全新的超广角镜头能在同一拍摄位置展现更广阔的大场面，营造画面立体感，也能带来业界领先的微距拍照效果，可实现2.5cm的超微距拍照和超微距下的960帧慢动作摄影，超越人眼对细节的认知;独特的AI电影模式、AI人像留色功能，也将大大增加手机摄影的可玩性。

华为Mate 20 RS 保时捷设计延续华为Mate系列“大电池长续航”的DNA，采用新一代快充方案，带来全场景的快充续航体验。支持最大40W有线和车载快充，最大15W无线快充，开车时用车充“同等效率更灵活”，办公室用无线快充“随放随充、机随人走没有数据线牵绊”，在家用有线快充“一顿饭的功夫就能量满满”，无论在何种场合，都能让用户以更便捷的方式进行充电续航、无缝衔接。同时还能以创新的无线反向充电技术，为支持无线充电的主流设备进行充电。

华为Mate 20 RS 保时捷设计集3D人脸解锁、屏内指纹两大生物识别技术于一身，能够适应更多的识别场景，用户体验再次升级。其所采用的3D结构光是目前人脸识别领域的高新技术，通过向人脸投射3万多个不可见光点，从而获取精确的深度信息。华为Mate 20 RS 保时捷设计的3D人脸解锁不仅支持解锁和移动支付，还支持应用锁、文件保密柜、密码保险箱等应用。

同时，华为Mate 20 RS 保时捷设计还拥有多级压感光学屏内指纹，采用10级动态压力感知技术，相比上一代产品解锁速度提升30%，悬浮感知，一触解锁，带来视觉体验和解锁体验的双重升级。

华为Mate 20 RS 保时捷设计此次共推出玄黑色和瑞红色2款配色，售价为12999元(8GB+512GB)，将于11月10日10：08在线上华为商城，线下华为体验店、华为授权销售门店正式开售。