华为Mate 20 X怎么样？和华为mate20有什么区别？售价分别是多少

站长之家(ChinaZ.com) 10月26日 消息：今天下午，除了发布Mate 20、Mate 20 Pro和Mate 20 RS保时捷设计版之外，华为还发布了一款7. 2 英寸全景巨幕屏的华为Mate 20 X。那么，Mate 20 X和Mate20 有什么区别呢?

据了解，这是一款主打游戏的手机，功能配置在 Mate20 和 Mate20 Pro 之间。屏幕材质为OLED，电池容量5000mAh。更重要的是，华为Mate 20 X突破性采用石墨烯+VC液冷双重散热，它拥有更高的散热效率，确保游戏时“冷静制胜”。因为是主打游戏，所以官方还为其配备了专属手柄和手写笔。不过手写笔需要另外购买哦。

售价方面，华为Mate20 的售价分别为 3999 元(6G+64G)和4499 元(6G+128G);华为Mate20 Pro售价为 5399 元(6G+128G);华为Mate20 Pro屏内指纹版售价分别为 5999 元(8G+128G)， 6799 元(8G+256G);华为Mate 20 X售价分别为 4999 元(6G+128G)和5999 元(6G+256G)。新品将于今晚18： 08 正式开售。