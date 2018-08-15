三星推出5G基带新品Exynos 5100：集成多功能

站长之家(ChinaZ.com) 8 月 15 日消息：今天下午，三星宣布推出Exynos5100 基带，这是首款完全兼容3GPP Release15 规范，也就是最新5G-NR的最新标准的5G基带产品。

据三星官网介绍，Exynos Modem5100 新品采用了10nm LPP工艺打造，相比于早期的10nm LPE工艺提高了10%的性能、降低15%的功耗。支持Sub 6GHz中低频（我国将采用）以及mmWave（毫米波）高频，向下兼容2G/3G/4G，包括但不限于GSM、CDMA、WCDMA、TD-SCDMA、HSPA、4G LTE等。

速度方面，Exynos Modem5100 在Sub-6GHz下可以实现最高2Gbps的下载速率，在毫米波段可以达到6Gbps，速度分别是前一代产品的1. 7 倍和 5 倍。

三星表示已经成功使用搭载Exynos Modem5100 基带的5G原型终端与5G基站进行了通信。另外从给出的信息来看，这颗新品不仅有基带功能，同时有射频IC、ET（包络跟踪）和电源管理IC的作用，这样一来有助于设备制造商较少开发时间和资源，更快向消费者推出5G手机。