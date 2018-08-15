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OPPO R17 发布时间确定：8 月 23 日，首发高通骁龙 670 + 第六代康宁大猩猩玻璃

2018-08-15 16:18 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 8 月 15 日消息，OPPO 官方今天正式宣布了 OPPO R17 的发布会时间以及地点，OPPO R17 新品发布会将会在 8 月 23 日举行，地点定在上海。

图片来自 OPPO

外观方面，OPPO R17 采用 6.4 英寸水滴屏，屏占比达到了 91.5%，首发第六代康宁大猩猩玻璃，背部采用幻色渐变设计，提供流光蓝和霓光紫两种配色。

图片来自 OPPO

配置方面，OPPO R17 将首发高通骁龙 670 处理器，这是高通最新推出的中端芯片，也是高通旗下首款基于 10nm 工艺制程打造的骁龙 600 系芯片，最高配备 8GB + 128GB 存储，支持光感屏幕指纹识别，电池容量为 3500mAh，支持 VOOC 闪充。

拍照方面，OPPO R17 前置 2500 万像素摄像头，支持 AI 智慧美颜，支持自定义美颜功能，提供瘦脸、补妆等 8 种模式实时调节。后置 AI 双摄，可识别并优化 21 个独立场景、800 种场景组合。

而除了 OPPO R17 之外，预计 OPPO 还将发布 OPPO R17 Pro 手机。R17 Pro 将会用上骁龙 710 处理，搭载三摄像头，加入了可变光圈功能。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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