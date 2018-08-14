iOS 12 Beta 7 开发者测试版移除FaceTime 群聊功能，苹果：将延后发布

站长之家(ChinaZ.com) 8 月 14 日消息，苹果在今年六月份的 WWDC 18 上正式公布了 iOS 12，新系统加入了 FaceTime 群聊功能，最高支持 32 人同时进行视频通话。

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而随着下个月 iOS 12 正式版发布时间的临近，FaceTime 群聊功能却在最新的 iOS 12 Bate 7 开发者测试版中移除了。在此前的 iOS 12 测试版中，FaceTime 群组功能都一直存在，这表明在 iOS 12 发布首个正式版时该功能将不会出现。

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苹果在最新一个版本的 iOS 12 开发者 beta 的更新日志中表示，FaceTime 群聊功能将不会在这个新版本操作系统推出时一同发布，该功能将在今年晚些时候推出。

苹果在北京时间今天凌晨发布了 iOS 12 的第 7 个开发者测试版，但由于用户反映升级后打开应用的速度变得很慢，苹果紧急撤回了该版本系统更新。