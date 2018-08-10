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尝鲜价 7499 元！三星 Galaxy Note 9 正式发布：全新 S Pen

2018-08-10 08:45 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 8 月 10 日消息，北京时间 8 月 9 日晚间，三星在纽约举行新品发布会，正式发布旗下最新旗舰手机 —— 三星 Galaxy Note 9

图片来自：外媒 CNET

三星 Note 9 配备了 6.4 英寸 2K+ Super AMOLED 屏幕，高通骁龙 845 处理器，6GB+128GB / 6GB+256GB / 8GB+512GB 内存储组合，支持最高 512G 的存储拓展，4000mAh 电池支持有线 / 无线快充，铜管液冷散热，前置 800 万后置双 1200 万摄像头支持双光学防抖。

图片来自：三星官网

值得一提的是，三星 Galaxy Note 9 配备的 S Pen 加入了蓝牙技术，在保有原功能的基础上，得益于全新的低功耗蓝牙模块，S Pen 被赋予了更多的远程控制功能，例如可以用 S Pen 来控制 Note 9 拍照，充当 PPT 翻页笔等功能。

图片来自：三星官网

价格方面，三星 Note 9 国行版 6GB+128GB 版尝鲜价为 7499 元，8GB+512GB 的尝鲜价为 9499 元。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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