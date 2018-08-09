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高通发布骁龙 670 移动平台：骁龙 660 升级版性能接近 710

2018-08-09 15:24 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 8 月 9 日消息，据外媒报道，高通日前发布了骁龙 670 处理平台。作为骁龙 660 处理器的升级版，骁龙 670 旨在填补 600 系列和新推出的骁龙 710 之间的空白。

图片来自：外媒 AnandTech

高通骁龙 670 基于 10nm LPP 工艺，八核芯，拥有 2 个 2.0GHz 的 Kryo 360（CA75）CPU 核心和 6 个 1.7GHz Kryo 360（CA55）CPU 核心。高通表示这款升级后的 CPU 将比其前代产品提供高出 15% 的性能。

图片来自：外媒 AnandTech

GPU 方面，高通骁龙 670 升级到了 Adreno 615，渲染性能提高了 25%，略低于骁龙 710。高通公司称，在性能上，高通骁龙 670 比 660 提升 25％。而 670 的 DSP 和 ISP 在设计方面与 710 相同。最高支持 8GB LPDDR4X 内存，集成 X12 LTE 基带。

高通表示骁龙 670 目前已经出货，预计未来几个月将推出商用设备。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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