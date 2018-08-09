一张图看懂黄章「全力打造」的魅族 16 / 16 Plus 旗舰手机

站长之家(ChinaZ.com) 8 月 9 日消息，昨天下午，魅族科技在北京演艺中心正式发布了黄章「不乱设计」、「全力打造」的年度旗舰手机——魅族 16 / 16 Plus。

图片来自 魅族官网

配置方面，魅族 16th 搭载了 Flyme 7 系统，内置安卓 8.1，配备高通骁龙 845 处理器，屏下指纹，解锁速度为 0.25s，Super Amoled 无刘海全面屏，18:9 的 6.0 寸 屏幕，6GB / 8GB + 64G / 128G 存储组合，双卡双待全网通，前置 2000 万像素 AI 美颜相机、后置 1200+2000 万 IMX380 暗光双摄，f/1.8 大光圈，支持光学防抖， 3010 mAh 电池。

图片来自 魅族官网

魅族 16th Plus 大部分配置与魅族 16th 相同，不同的地方在于采用了 Super Amoled 无刘海全面屏，18:9 的6.5 寸屏幕，拥有 6GB / 8GB + 64G / 128G / 256G 存储组合，3640 mAh 电池。

价格方面，魅族 16th 6+64G 版售价 2698 元，6+128G 版售价 2998 元，8+128G 版售价 3298 元；魅族 16th Plus 6+128G 版售价 3198 元，8+128G 版售价 3498 元，8+256G 版售价 3998 元。