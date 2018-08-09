苹果回复相关隐私问题：iPhone 不存在监听用户通话行为

站长之家(ChinaZ.com) 8 月 9 日消息，据外媒报道，苹果周二在美国国会回答 iPhone 是否侵犯用户隐私的问题时表示， iPhone 没有在未获得用户许可的情况下监听用户，也不允许第三方 App 这样做。

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苹果在回复中称，iPhone 没有在等待听取 Siri 唤醒指令时进行录音，Siri 也不会分享用户的讲话。苹果称，该公司要求用户明确同意使用麦克风的权限，而且 App 在听取用户讲话时必须显示出明确的信号。

苹果详细说明了包括通过定位服务，蜂窝网络，Wi-Fi 热点和蓝牙连接进行离线数据收集的相关情况：