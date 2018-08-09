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苹果回复相关隐私问题：iPhone 不存在监听用户通话行为

2018-08-09 09:06 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 8 月 9 日消息，据外媒报道，苹果周二在美国国会回答 iPhone 是否侵犯用户隐私的问题时表示， iPhone 没有在未获得用户许可的情况下监听用户，也不允许第三方 App 这样做。

图片来源图虫：已授站长之家使用

苹果在回复中称，iPhone 没有在等待听取 Siri 唤醒指令时进行录音，Siri 也不会分享用户的讲话。苹果称，该公司要求用户明确同意使用麦克风的权限，而且 App 在听取用户讲话时必须显示出明确的信号。

苹果详细说明了包括通过定位服务，蜂窝网络，Wi-Fi 热点和蓝牙连接进行离线数据收集的相关情况：

苹果的 iOS 系统会对位置信息进行加密，并且不会将该信息与任何名称或 Apple ID 相关联。如果手机未连接至 Wi-Fi 或电源七天，iOS 操作系统也会永久删除 iPhone 上的数据。

如果用户启用了位置服务，没有 SIM 卡的 iPhone 将向苹果发送有关蜂窝网络和 Wi-Fi 热点的有限信息。该信息将被加密，不会用于定位广告。如果关闭位置服务，iPhone 将不会向苹果发送任何数据。

苹果不会使用 iPhone 上的麦克风收听用户信息，也不会与第三方的语音助理 Siri 共享信息。

此外，苹果还提供了可由 iPhone 用户下载的第三方应用程序收集的数据列表。该列表包括联系人，照片，蓝牙共享，健康，语音识别等。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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