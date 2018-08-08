“扫一扫”分享到微信

数码日爆

魅族16/16 Plus正式发布：售价2698元起

2018-08-08 15:49 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 8 月 7 日消息：虽然说在发布会之前，关于魅族 16 和16 Plus的参数和外观基本上已经没有了悬念了，不过在发布会上还是带来了不少的惊喜，例如定制的前置摄像头，后置主摄像头使用了更大感光的IMX380 等等，起售价 2698 元。

QQ截图20180808160718.png

外观方面，魅族 16 系列没有采用刘海屏的设计，不过屏占比依然达到了91.18%，魅族 16 和16 Plus分别采用了6. 0 英寸和6. 5 英寸Super AMOLED显示屏，采用了 6 段狐仙组成的超大R角，边框收窄至1.43mm。机身背部则是四曲面3D玻璃，据称采用了 7 层镀膜工艺，手感很不错。

配置方面，魅族16/16 Plus都搭载了高通骁龙 845 处理器，最高8GB+256GB(魅族 16 最高128GB)的内存组合，搭载屏下指纹识别技术。魅族 16 内置了一块3010mAh容量电池，魅族16 Plus则是3640mAh容量电池，并且支持快充功能。

拍照方面，前置定制的 2000 万像素摄像头，支持单摄虚化。后置 2000 万像素(IMX380)+ 2000 万像素(IMX350)双摄镜头，支持AI拍照。其他方面，魅族 16 系列还有双频段的四天线系统，搭配独立信号放大器，WiFi 和 LTE 数据传输速度都得到极大提升;升级蓝牙 5.0 并支持高通和索尼两大无线高清音频技术，无线畅享 CD 级音质。

价格方面，魅族16 6GB+64GB版本售价 2698 元，6GB+128GB版本售价 2998 元，8GB+128GB版本售价 3298 元。魅族16 Plus 6GB+128GG版本售价 3198 元，8GB+128GB版本售价 3498 元，8GB+256GB版本售价 3998 元。

154629c8qo682ol5lb92br.jpeg

154629wwvovg02rjg8vsgo.jpeg

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

魅族16新交互公布：Super mBack 2.0

魅族16新交互公布：Super mBack 2.0

2698 元起！魅族 16 / 16 Plus 正式发布：非刘海全面屏+屏下指纹+骁龙 845

2698 元起！魅族 16 / 16 Plus 正式发布：非刘海全面屏+屏下指纹+骁龙 845

魅族16亮相：骁龙845+8G内存+256GB存储

魅族16亮相：骁龙845+8G内存+256GB存储

魅族16屏幕指纹表现给力：识别速度达0.25秒

魅族16屏幕指纹表现给力：识别速度达0.25秒

相关热点

2698 元起！魅族 16 / 16 Plus 正式发布：非刘海全面屏+屏下指纹+骁龙 845

· 魅族16 魅族16价格 魅族16发布会

8月8日魅族 16/16 Plus 旗舰手机发布会图文直播

· 魅族新机发布会 魅族16 魅族16Plus

还有什么惊喜？魅族16系列旗舰手机发布会视频直播

· 魅族16 魅族16配置 魅族16发布会

8 月 8 日魅族 16 / 16 Plus 旗舰手机发布会全程视频直播中

· 魅族16 魅族16直播 魅族16发布会直播

周鸿祎评价“谷歌重返中国”传言：这个市场需要鲶鱼

· 谷歌重返中国 周鸿祎

iPhone新机双卡特性没跑，然而似乎并非“双待”

· iPhone双卡双待 iPhone

90后网文大神月入60万：千字5分钱，写小说头发白了一半

· 90后网文大神月入60万 网络小说

睿驰智能汽车更名为恒大法拉第未来智能汽车有限公司

· 恒大法拉第未来 FF汽车

笑cry！杭州一影院电影座成精了 会认主还会撒娇卖萌

· 电影院座位成精 支付宝

全息虚拟女友开启预售 售价9千多元 网友：买不起买不起

· 全息虚拟女友 虚拟女友
查看更多
﻿

编辑推荐

顺丰控股部分股东拟减持至多3.4亿股 减持价格不低于45元

[要闻]· 08月08日

软银有意再投外卖 拟向披萨外卖公司投资5到7.5亿美元

[外闻]· 08月08日

2698 元起！魅族 16 系列正式发布：屏占比高达 91.18 %！

[数码日爆]· 08月08日

魅族16/16 Plus正式发布：售价2698元起

[数码日爆]· 08月08日

为何苹果在中国能成功 外媒：产品高档+遵守法律

[点评]· 08月08日

知乎宣布完成2.7亿美元E轮融资 将加速平台建设

[资本]· 08月08日

领英：95后平均7个月就离职 第一份往往不是理想工作

[动态]· 08月08日

网红外卖店现菜肴包 你点的外卖可能是10天前做的

[动态]· 08月08日