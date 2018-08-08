魅族16/16 Plus正式发布：售价2698元起

站长之家(ChinaZ.com) 8 月 7 日消息：虽然说在发布会之前，关于魅族 16 和16 Plus的参数和外观基本上已经没有了悬念了，不过在发布会上还是带来了不少的惊喜，例如定制的前置摄像头，后置主摄像头使用了更大感光的IMX380 等等，起售价 2698 元。

外观方面，魅族 16 系列没有采用刘海屏的设计，不过屏占比依然达到了91.18%，魅族 16 和16 Plus分别采用了6. 0 英寸和6. 5 英寸Super AMOLED显示屏，采用了 6 段狐仙组成的超大R角，边框收窄至1.43mm。机身背部则是四曲面3D玻璃，据称采用了 7 层镀膜工艺，手感很不错。

配置方面，魅族16/16 Plus都搭载了高通骁龙 845 处理器，最高8GB+256GB(魅族 16 最高128GB)的内存组合，搭载屏下指纹识别技术。魅族 16 内置了一块3010mAh容量电池，魅族16 Plus则是3640mAh容量电池，并且支持快充功能。

拍照方面，前置定制的 2000 万像素摄像头，支持单摄虚化。后置 2000 万像素(IMX380)+ 2000 万像素(IMX350)双摄镜头，支持AI拍照。其他方面，魅族 16 系列还有双频段的四天线系统，搭配独立信号放大器，WiFi 和 LTE 数据传输速度都得到极大提升;升级蓝牙 5.0 并支持高通和索尼两大无线高清音频技术，无线畅享 CD 级音质。

价格方面，魅族16 6GB+64GB版本售价 2698 元，6GB+128GB版本售价 2998 元，8GB+128GB版本售价 3298 元。魅族16 Plus 6GB+128GG版本售价 3198 元，8GB+128GB版本售价 3498 元，8GB+256GB版本售价 3998 元。