2698 元起！魅族 16 / 16 Plus 正式发布：非刘海全面屏+屏下指纹+骁龙 845

站长之家(ChinaZ.com) 8 月 8 日消息，今天下午，魅族科技在北京演艺中心正式发布黄章「不乱设计」、「全力打造」的年度旗舰手机——魅族 16 / 16 Plus。

图片来自 魅族官网

外观方面，16th 系列采用来自三星第五代线最新技术的 Super AMOLED 屏幕，屏幕尺寸分别为 6.0 寸、6.5 寸，屏幕设计了由 6 段弧线组成的超大 R 角，启用第二代悬浮点胶技术，边框缩窄至 1.43mm。

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魅族表示花费了 600 万美金重新定制屏幕封装技术，在极窄的顶部额头中放入了听筒等多个元器件，最终 16th 系列的屏占比高达 91.18 %。 四曲面的 3D 玻璃后盖采用了 7 层镀膜工艺，打造出接近陶瓷的质感。



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16th 系列全系标配了屏下指纹识别技术，据官方介绍，16th 系列的识别速度做到了 0.25s，识别成功率高达 99.12%。

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配置方面，16th 系列全系搭载 6GB 运行内存起步，两款手机均搭载高通骁龙 845 移动平台，最高配备最高 8GB+256GB 组合，标配屏幕指纹识别。双频段的四天线系统，搭配独立信号放大器，WiFi 和 LTE 数据传输速度都得到极大提升。升级的蓝牙 5.0 并支持高通和索尼两大无线高清音频技术，无线畅享 CD 级音质。

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拍照方面，16th 系列前置了一颗 2000W 的相机 IMX350，与虹软合作，带来了第五代 AI 美颜算法，可智能识别人物年龄、性别、肤质等信息来达到极其自然的美颜效果。另外还加入了基于前置的智能人像背景虚化，自然虚化效果可媲美单反相机。

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16th 系列后置相机采用 IMX380，配以四轴光学防抖将快门速度降低到 1/4s，使得拍摄的画面非常明亮，细节清晰。魅族还为 16th 系列打造了 AI 相机，支持全自动 HDR 功能，不需要任何设置就能获得色彩和细节更加优秀的高动态范围照片，新增了智能场景识别功能，可以识别出非常丰富的场景，自动加入最匹配的算法，让照片更出彩。



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价格方面，非刘海全面屏，屏幕下指纹，骁龙 845，光学防抖双摄，最高 8+256GB。16th 价格 2698 起，16th Plus 价格 3198 起。即日起可到魅族商城、天猫、京东、苏宁易购及线下专卖店进行预约，8 月 20 日正式开售。

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