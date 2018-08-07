Flyme 7体验版8月7日更新：优化锁屏画报 修复bug

站长之家(ChinaZ.com) 8 月 7 日消息：今天魅族Flyme7 体验版迎来了更新，版本号为Flyme 7.8.8.7beta。主要的更新内容是优化了锁屏画报轮播逻辑，以及修复多项使用异常。支持更新的机型有魅族15 Plus/15/M15/PRO 7 Plus/PRO7 高配版/PRO7 标准版/魅蓝E3/魅蓝Note 6。

图源：魅族社区

详细更新内容如下：