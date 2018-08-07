Flyme 7体验版8月7日更新：优化锁屏画报 修复bug
站长之家(ChinaZ.com) 8 月 7 日消息：今天魅族Flyme7 体验版迎来了更新，版本号为Flyme 7.8.8.7beta。主要的更新内容是优化了锁屏画报轮播逻辑，以及修复多项使用异常。支持更新的机型有魅族15 Plus/15/M15/PRO 7 Plus/PRO7 高配版/PRO7 标准版/魅蓝E3/魅蓝Note 6。
图源：魅族社区
详细更新内容如下：
功能调整
• 系统
M15、PRO 7 标准版、魅蓝 E3 更新 Android 安全补丁，提升手机安全性。
魅蓝 Note6 「王者荣耀」专项优化，全面提升稳定性，游戏更畅快。（进入游戏前请先开启多线程模式和高帧率模式）
• 魅族服务
PRO 7 系列、15 Plus 新增魅族服务 App，改善服务质量，随行专属管家。
• 主题美化
优化锁屏画报的轮播逻辑，提升浏览体验。
问题改进
• 桌面
解决部分机型偶现桌面底栏图标不显示的问题。
修复清除通知栏通知后，桌面红点未消失的现象。
• 夜间模式
解决简易模式下无法看清桌面应用名称的问题。
• 通知和状态栏
修复下载「触宝输入法」时状态栏图标显示偏大的现象。
修复部分机型的无线、便携式热点、蓝牙等图标显示与实际不符的现象。
• 系统
解决部分机型偶现无法连接蓝牙的问题。
解决部分机型观看「企鹅电竞」直播出现花屏的问题。
修复设置拦截全部骚扰电话后仍然可以接收来电的现象。
修复打开浏览器 App 查看新闻出现英文提示的现象。
• 手势导航（魅蓝 E3）
解决偶现手势不灵敏的问题。
解决呼出多任务时会有振动的问题。
解决在桌面呼出多任务后一键清理会进入第一个卡片应用页面的问题。
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