小米MIX 3曝光：或9月15日发布 没有刘海、下巴

站长之家(ChinaZ.com) 8 月 3 日消息：今年小米发布了小米8，不过似乎并不是很亮眼，大家接下来更多关注的是mix系列的下一代产品小米 Mix3 了，现在有外媒曝光了一张疑似小米MIX3 的宣传海报，从给出的信息来看发布会时间在 9 月 15 日，而且重点是会砍掉刘海屏和下巴，当然真实性还有待证实。

图源：AndroidPure.com

而根据此前曝光的消息，就连小米MIX3 的售价也已经出来：

图源：AndroidPure.com

小米Mix3 标准版 6GB 内存 + 64GB 存储： 3399 元 6GB 内存 + 128GB 存储： 3699 元 8GB 内存 + 128GB 存储： 3999 元 8GB 内存 + 256GB 存储： 4299 元 小米Mix3 陶瓷版 6GB 内存 + 64GB 存储： 4399 元 6GB 内存 + 128GB 存储： 4699 元 8GB 内存 + 128GB 存储： 4999 元 8GB 内存 + 256GB 存储： 5299 元

目前来看，如果小米MIX3 砍掉了下巴和刘海屏，而采用弹出式前置摄像头的话，那么屏占比将进一步增加，整体更具可观性，不过不清楚相关技术是否能够实现。毕竟目前能去掉下巴的也仅有iPhoneX一个机型了。