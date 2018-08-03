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数码日爆

小米MIX 3曝光：或9月15日发布 没有刘海、下巴

2018-08-03 11:42 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 8 月 3 日消息：今年小米发布了小米8，不过似乎并不是很亮眼，大家接下来更多关注的是mix系列的下一代产品小米 Mix3 了，现在有外媒曝光了一张疑似小米MIX3 的宣传海报，从给出的信息来看发布会时间在 9 月 15 日，而且重点是会砍掉刘海屏和下巴，当然真实性还有待证实。

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图源：AndroidPure.com

而根据此前曝光的消息，就连小米MIX3 的售价也已经出来：

2838ea34dd78391.jpg

图源：AndroidPure.com

小米Mix3 标准版

6GB 内存 + 64GB  存储： 3399 元

6GB 内存 + 128GB 存储： 3699 元

8GB 内存 + 128GB 存储： 3999 元

8GB 内存 + 256GB 存储： 4299 元

小米Mix3 陶瓷版

6GB 内存 + 64GB  存储： 4399 元

6GB 内存 + 128GB 存储： 4699 元

8GB 内存 + 128GB 存储： 4999 元

8GB 内存 + 256GB 存储： 5299 元

目前来看，如果小米MIX3 砍掉了下巴和刘海屏，而采用弹出式前置摄像头的话，那么屏占比将进一步增加，整体更具可观性，不过不清楚相关技术是否能够实现。毕竟目前能去掉下巴的也仅有iPhoneX一个机型了。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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