安兔兔发布2018年7月Android机性能排行榜

站长之家(ChinaZ.com) 8 月 2 日消息：今天安兔兔发布了 2018 年 7 月Android手机性能排行榜，相对于 6 月份的榜单有了不少变化，一些 7 月份刚上市的机型杀入了排行榜，其中OPPO Find X取得了第二的成绩，另外由于测试机型数量变多排行榜有了略微变化。

前五名分别是小米黑鲨游戏手机、OPPO Find X、vivo NEX旗舰版、一加手机 6 以及坚果R1。详细报告请看往下看：

刚刚过去的 7 月份虽然也是新机频发，但相比火爆的 6 月份来说，旗舰机型就少了不少。而对于安兔兔来说，这些机型就很难杀入 7 月份的榜单中了。但巧合的， 6 月份发布的部分旗舰机型都是在 7 月份才上市的，所以本月的榜单相比上月来说有了新的变化。

今天，我们结合后台数据库中的成绩，正式发布了 7 月份国内Android手机性能排行榜，此前发布的旗舰手机有哪些杀入榜单呢?让我们一起来看看一看吧。

注：本文图表中的安兔兔跑分(v7 版)均为平均跑分成绩，并非最高分;数据收集时间为， 2018 年 7 月 1 日至 7 月 31 日;单一机型数据统计量> 1000 条。

本期的安兔兔Android手机性能榜单当中，黑鲨游戏手机以 292977 分的成绩继续排名第一，相比上月的 287759 分的平均成绩又有了进一步的提升，这意味着黑鲨官方在固件方面又有了一定提升，进一步挖掘出平台的潜能。

黑鲨游戏手机搭载的是骁龙 845 处理器，标配8GB内存和256GB机身存储空间，，在目前同质化非常严重的旗舰手机中也算是佼佼者，内部还针对骁龙 845 加入了多级直触一体式液冷系统，能够有效镇压高负载工作所带来的高温，最终能够取得第一名的成绩也算是实至名归。

排名第二的OPPO Find X是首次上榜，而且后台中统计到的样本数据并不算少，这意味着Find X的备货级销量表现都不错，上市首月取得开门红。

Find X的平均成绩达到了 286589 分，其搭载的是骁龙 845 处理器，同样标配8GB内存，最高提供256GB机身存储空间，最终的平均成绩也基本上达到了骁龙 845 平台的巅峰。这意味着，OPPO Find X并不只是花架子，实力同样惊人。

排名第三的是vivo NEX旗舰版，其平均成绩为283877，相比上个月的平均成绩来说略有下降，因此被OPPO Find X超越(NEX上月排名第二)，但这一成绩依然在骁龙 845 平台上依然算是优秀的表现，骁龙845+8GB内存的配置为它奠定了坚实的基础。后期随着固件的升级，vivo NEX的平均成绩有望继续提升，守住目前的排名问题不大。

一加 6 本月以 282644 分的平均成绩排名第四，相比上个月同样下滑了一个名次，但平均成绩相比上月来说是有微弱提升的，如果不是因为Find X异军突起，一加 6 依然能够稳守前三。

前四名的机型成绩都突破了 28 万大关，可以认为是第一梯队的产品，官方在固件方面的调教都堪称优秀，充分挖掘了骁龙 845 移动平台的威力。

5- 10 名依次是坚果R1( 274729 分)、小米8( 272555 分)、小米MIX 2S( 262751 分)、三星Galaxy S9+( 262579 分)、Galaxy S9(261787)分以及索尼Xperia XZ2( 250293 分)。

其中，坚果R1 和小米 8 的平均成绩突破 27 万分，和排名靠后的几款产品相比有着比较明显的优势，因此算是第二梯队的产品。而7- 10 名这四款产品虽然同样是骁龙 845 平台，但内存容量或者固件优化方面都存在着不同程度的差距，所以性能方面还无法达到佼佼者的标准。

另外，小米 8 是一个特例，官方号称开发版的固件跑分已经可以达到 30 万，我们在后台数据库中也确实可以证实其最高成绩接近 31 万，但由于目前大部分机型还都是稳定版固件，所以最终的平均成绩只有 27 万多分。如果官方后期稳定版固件也加入“性能提升补丁”，小米 8 的排名有望进一步提升，问鼎桂冠也不是不可能。

整体而言，本月随着OPPO Find X的上市，排名前十的机型均被骁龙 845 所垄断，上个月红魔电竞游戏手机以骁龙 835 位列第十名的成绩情况也就不复存在了。

在麒麟 980 发布之前，相信“骁龙 845 屠榜事件”还会持续一段时间，期待即将亮相的麒麟 980 以及其相关产品能够给榜单带来新的变化吧。