IDC 智能手机出货量排名：华为 2018 Q2 超过苹果成为世界第二大智能手机厂商

站长之家(ChinaZ.com) 8 月 1 日消息，IDC 日前发布了最新的智能手机市场数据，根据报告显示，智能手机厂商在 2018 年第二季度总共出货了 3.42 亿部手机，与去年同期相比下滑 1.8％，全球智能手机市场已经连续第三个季度同比下降。

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但最值得一提的是，华为保持了持续增长势头。华为在本季度超越了苹果，成为市场份额第二大的智能手机公司。本季度华为共出货 5420 万部手机，市场份额 15.8％，高于去年同期的 11％。

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其它智能手机品牌方面，2018 年第二季度，三星以 7150 万部拿下出货量第一名，市场份额为 20.9%，小米、OPPO 位列第四、五，出货量分别为 3190 万部和 2940 万部，市场份额分别为 9.3% 和 8.6%。

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苹果本季度的智能手机出货量为 4130 万部，市场份额为 12.1％，这一数字比去年同期的 11.8％ 有所上升。IDC 表示上一季度是自 2010 年第二季度以来，苹果首次没有位列第一或第二位置的季度，不过随着今年秋季推出新的 iPhone，苹果可能会重新回到前两名的位置。



