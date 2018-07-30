只有 200 个！特斯拉推出 1500 美元的「限量版特斯拉冲浪板」

站长之家(ChinaZ.com) 7 月 30 日消息，据外媒报道，「不务正业」的马斯克又推出新商品了，一款限量版特斯拉冲浪板，售价 1500 美元（约合 10222 元人民币），计划在 2 至 10 周内开始发货。

图片来自 Tesla

特斯拉在上周五更新了其在线商店，添加了这款产品，其售价 1500 美元，共限量 200 个。特斯拉表示，和此前曾推出利用汽车级皮革制造的「设计系列」夹克一样，它将利用其在汽车饰面和碳纤维方面的专业性，来打造这款冲浪板。

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特斯拉官方在线商城上对这款冲浪板的描述如下：「这款冲浪板由特斯拉设计工作室联合 Lost Surfboards 和 Matt Biolos 来设计，主要面向世界冲浪联盟竞标赛的运动员。限量版特斯拉冲浪板采用与我们所有汽车相同的高质量哑光和亮光饰面。冲浪板本身采用轻质『黑镖』碳纤维增强材料制成，而灵感来自我们汽车的内饰，色调标志有着巧妙光泽对比。」

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目前特斯拉在线商城上的这款冲浪板已是缺货状态。特斯拉表示，该公司的所有汽车，包括 Model S、Model X 和 Model 3 都可以方便收纳这款冲浪板。

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