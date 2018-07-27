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上季度苹果 Apple Watch 销量 350 万，亚洲最爱 4G 版

2018-07-27 15:39 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 7 月 27 日消息，日前市场调研机构 Canalys 发布了最新的全球智能手表追踪报告。根据报告显示，2018 年第二季度，苹果 Apple Watch 在全球的出货量达到了 350 万块，同比增长 30%。

图片来自 Apple

苹果官方从未公布过 Apple Watch 的销售数据，所以 Canalys 的调研报告的这个数字有一定参考价值。今年的最新数据则表明 Apple Watch Series 3 比上一代产品更受欢迎。

图片来自 canalys

其中，Apple Watch 在亚洲的出货量达到 25 万部，集成 4G LTE 功能的 Apple Watch Series 3 最受欢迎，出货量占约 60%。

Canalys 高级分析师 Jason Low 表示，「苹果取得的这一进展主要来自其决定与亚洲和澳大利亚的电信运营商合作。」他说：「这些市场的运营商愿意转售除智能手机以外的网络连接设备，这些设备可以帮助他们从数据流量中获取额外收入。」

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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