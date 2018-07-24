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数码日爆

苹果 iPhone X 下载速度落后三星 S9+、Google Pixel 2

2018-07-24 16:00 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 7 月 24 日消息，据外媒报道，苹果最新的 iPhone 8、iPhone 8 Plus 和 iPhone X 手机的下载速度要落后于竞争对手三星 S9 和 Google 的 Pixel 手机。

图片来自 Apple

Speedtest 是用户测量自己的网络连接速度的热门平台，Speedtest 的开发商 Ookla LLC 日前就发布了 iPhone 和 Android 旗舰手机的下载速度数据。

图片来自 Samsung

根据 Ookla 的数据显示，根据过去三个月进行的 102,000 次测试结果，Galaxy S9 在美国的平均下载速度为 38.9 Mbps；根据 169,000 次测试结果，S9+ 平均下载速度为 38.4 Mbps；根据 603,000 次测试结果，iPhone X 平均下载速度 29.7 Mbps；iPhone 8 Plus 和 iPhone 8 平均下载速度 29.4 Mbps 和 28.6 Mbps；Google Pixel 2 XL 和 Pixel 2 的平均下载速度分布为 33.9 Mbps 和 34.4 Mbps。

从这份数据上来看，苹果的旗舰产品 iPhone X 的下载速度比三星的 S9+ 慢了将近 10Mbps。不过下载速度上的落后并未对 iPhone 产生很大影响，它仍然是全球最受好评的智能手机，最新款手机的销量也远超其竞争对手，去年苹果就卖出了 2.16 亿部 iPhone 手机。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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