小米「米兔儿童电话手表3 4G」发布：支持 4G 网络，内置「小爱同学」！

站长之家(ChinaZ.com) 7 月 23 日消息，今天上午，小米发布了「米兔儿童电话手表3 4G」，主打「小爱同学」 ／ 智能识别植物 ／ 全高清摄像头 ／ IPX7 级防水等功能，将于明天上午 10 点正式开售，售价为 599 元。

图片来自 小米官网

米兔儿童电话手表 3 拥有红、蓝两色，表盘采用一块 1.41 英寸的 AMOLED 屏幕，分辨率为320 x 360，达到视网膜屏幕级别，屏幕的玻璃材质为康宁大猩猩玻璃。米兔儿童电话手表 3 支持了移动 / 联通双网 4G 网络，插卡即可用，并且还加入了 AI 语音助手小爱同学的支持。

图片来自 小米官网

米兔儿童电话手表 3 内置了包括 GPS、北斗、WiFi 等多重定位功能，能够提供精确定位，家长可以第一时间获知孩子的准确位置。另外手表还内置了一颗 200 万像素的摄像头，能够实现植物识别和拍摄等基本功能。

图片来自 小米官网

「米兔儿童电话手表3 4G」目前在小米官网开放预约选购，将于明天上午 10 点限量开售。