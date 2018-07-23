“扫一扫”分享到微信

数码日爆

小米「米兔儿童电话手表3 4G」发布：支持 4G 网络，内置「小爱同学」！

2018-07-23 17:11 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 7 月 23 日消息，今天上午，小米发布了「米兔儿童电话手表3 4G」，主打「小爱同学」 ／ 智能识别植物 ／ 全高清摄像头 ／ IPX7 级防水等功能，将于明天上午 10 点正式开售，售价为 599 元。

图片来自 小米官网

米兔儿童电话手表 3 拥有红、蓝两色，表盘采用一块 1.41 英寸的 AMOLED 屏幕，分辨率为320 x 360，达到视网膜屏幕级别，屏幕的玻璃材质为康宁大猩猩玻璃。米兔儿童电话手表 3 支持了移动 / 联通双网 4G 网络，插卡即可用，并且还加入了 AI 语音助手小爱同学的支持。

图片来自 小米官网

米兔儿童电话手表 3 内置了包括 GPS、北斗、WiFi 等多重定位功能，能够提供精确定位，家长可以第一时间获知孩子的准确位置。另外手表还内置了一颗 200 万像素的摄像头，能够实现植物识别和拍摄等基本功能。

图片来自 小米官网

「米兔儿童电话手表3 4G」目前在小米官网开放预约选购，将于明天上午 10 点限量开售。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

1999 元！小米「米家互联网空调」发布：延续 G-Mark 金奖设计

1999 元！小米「米家互联网空调」发布：延续 G-Mark 金奖设计

工信部下发第一批虚商正式牌照：蜗牛移动等15家企业“持证上岗”

工信部下发第一批虚商正式牌照：蜗牛移动等15家企业“持证上岗”

工信部向小米等15家企业发放虚拟运营商正式牌照

工信部向小米等15家企业发放虚拟运营商正式牌照

IG世界赛S8出线形势分析：看似优势很大实则不容失败

IG世界赛S8出线形势分析：看似优势很大实则不容失败

相关热点

苹果手表4真机渲染图曝光：或今年秋季发布

· 苹果手表 苹果手表4 AppleWatch

新加坡 iTunes 发现欺诈交易：苹果公司正在进行调查

· iTunes欺诈交易 苹果 iTunes欺诈交易怎么回事

荣耀Note 10亮相工信部网站：6.95吋A屏 最高8+512GB

· 荣耀note10 荣耀note10配置 荣耀note10怎么样

1999 元！小米「米家互联网空调」发布：延续 G-Mark 金奖设计

· 米家互联网空调 米家空调 小米空调

女子误入传销蚂蚁森林救其一命 支付宝：珍惜偷你能量的好友

· 蚂蚁森林 支付宝 蚂蚁森林能量

稳得一匹！继魔性单曲后，雷军又开始跨界舞坛了

· 雷军跨界舞坛 雷军

外卖小哥忍不了“脚踩肉丸”去举报 麻辣烫店被责令停业

· 外卖小哥忍不了去举报 外卖 麻辣烫

气场强大！这只猫因为胖成了网红 被推特网友P成表情包

· 网红 表情包

校长回应拒收玩农药吃鸡学生：没炒作，要坚持20年

· 拒收玩农药吃鸡学生 王者荣耀 绝地求生

潘石屹评互联网大佬：马云聪明、雷军勤奋、刘强东很梗

· 潘石屹 互联网大佬 马云
查看更多
﻿

编辑推荐

不少苹果手机用户收到赌博网站短信 专家：信息被卖

[动态]· 07月23日

海澜之家宣布入驻美团外卖 线上线下同价同质

[动态]· 07月23日

小米集团：发行2.01亿股B类普通股

[动态]· 07月23日

苹果手表4真机渲染图曝光：或今年秋季发布

[数码日爆]· 07月23日

深鉴科技“卖身”赛灵思，AI芯片公司将迎来洗牌期！

[评论]· 07月23日

传斗鱼计划在美股上市 官方称不予置评

[动态]· 07月23日

京东方寻求成为苹果OLED供应商 中国制造业不逊日韩

[动态]· 07月23日

珍惜偷你能量的好友！女子误入传销竟因蚂蚁森林幸运逃离

[趣咖]· 07月23日