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数码日爆

特专业的讲究，iPad Pro 才是姜文新片《邪不压正》里的多面手

2018-07-20 16:58 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 7 月 20 日消息，姜文导演新片《邪不压正》已经于 7 月 13 日正式上映，而在此前放出的电影的预告片中就出现了 iPad Pro 特写镜头。

图片来自 Apple

在预告片中的 iPad Pro 正在使用一款名为 Luminair 的 app 辅助拍摄。这是一款 iOS 专属布光 app。通过 iPad 触控高效准确的操控灯光。在电影拍摄中，经常要转换场景，这款 app 可以存储场景灯光设置，补拍该场景的时候一键设置灯光。

苹果今天在官方公众号的推送文章中称，iPad Pro 才是「姜文新片里的多面手」，出了名讲究的姜文，这次在《邪不压正》里也有一处特专业的讲究：将场景设计师、监视器、取景师、测绘师、灯光师合而为一。这个讲究，叫做 iPad Pro。

据了解，姜文电影《邪不压正》制作过程中，iPad Pro 使用到的 app 包括：Cadrage Director’s Viewfinders、QTAKE Monitor、Shot Designer、Measure Map Pro、Luminair 3、太阳测量师等等。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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