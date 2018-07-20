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数码日爆

华为Nova3支持红外功能吗 Nova 3支持NFC功能吗

2018-07-20 10:24 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 7 月 20 日消息：7 月 18 日晚，华为发布了Nova3 新机，在颜值和拍照方面都是Nova系列的主打功能，这次nova3 的配置也跟上了，搭载了麒麟 970 的处理器直接性能在线，不过售价 2999 元的华为Nova3 有没有NFC功能呢?红外功能呢?

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图源：华为手机官方微博

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图源：华为商城

从华为商城给出的参数表中来看，华为Nova3 并不支持NFC功能。目前NFC是不少旗舰机的标配，手机刷公交、线下支付以及模拟门禁等，NFC会有越来越多的场景应用，不支持NFC有点遗憾。另外，华为nova3 同样不支持红外功能，所以无法化身遥控器了。

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图源：京东商城

配置方面，华为nova3 正面一块6. 3 英寸刘海屏，搭载麒麟 970 处理器，6GB运行内存+128GB机身存储，电池容量为3750mAh，支持快充。 前置 2400 万+ 200 万双摄像头，后置 2400 万黑白+ 1600 万彩色双摄像头。华为nova3 售价 2999 元，

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